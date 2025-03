Haiden Deegan (Yamaha) nach Verkehrsdelikt verhaftet

Am Freitag vergangener Woche wurde der Star Racing Yamaha-Werksfahrer und Führende der US-Westküsten-Meisterschaft, Haiden Deegan, nach einem Verkehrs-Delikt mit seinem neuen Lamborghini verhaftet.

Die Meldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die US-Medien. Superstar Haiden Deegan, der nach 6 Meisterschaftsläufen die US-Westküsten-Meisterschaften anführt, wurde am vergangenen Freitag in Santa Rosa Beach (Florida) von der Polizei verhaftet und in Gewahrsam genommen. Ihm wurde vorgeworfen, auf einem Parkplatz mit seinem neuen Lamborghini unerlaubte Autorennen und Stunts durchgeführt zu haben. Inzwischen kam Deegan nach Zahlung von 1.000 US$ wieder frei.

Deegan machte keinerlei Hehl aus seiner Verhaftung. Im Gegenteil: Er veröffentlichte Bilder seiner Akte in den sozialen Medien und ließ T-Shirts mit seinem 'erkennungsdienstlichen Foto' drucken und verkauft dieses als Merchandising-Artikel. Er selbst bezeichnet sich nun als «Certified Stunt Driver». Auf einem seiner T-Shirts steht «Mama, ich liebe einen Kriminellen». Humorlosigkeit kann man 'Dangerboy' jedenfalls nicht vorwerfen und Geschichten wie diese wären wohl in jedem anderen Land nur schwer vorstellbar.

Am kommenden Wochenende treffen sich die Westküstenpiloten in Seattle zu ihrem 7. Meisterschaftslauf.