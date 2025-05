Nette Geste von Haiden Deegan gegenüber Cole Davies

Nach dem schweren Unfall von Cole Davies beim Saisonfinale in Salt Lake City organisierte die Familie von Haiden Deegan einen Privatjet, um den Neuseeländer in ein Spezialkrankenhaus fliegen zu lassen.

Die Attacke von Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan gegen seinen Teamkollegen Cole Davies beim vorletzten Meisterschaftslauf in Denver schlug hohe Wellen. Nachdem Deegan von den Zuschauern im Stadion ausgebuht wurde, beschimpfte er die Fans, was wiederum zu einer Verwarnung seitens der AMA führte. Deegan, der in Denver die Westküstenmeisterschaft vorzeitig gewann, entschuldigte sich später dafür und verhielt sich beim Saisonfinale in Salt Lake City entgegen seinem 'Danger Boy'-Image auffallend freundlich.

Als sein Teamkollege Davies nach dem haarsträubenden Crash mit Jordon Smith während des Qualifyings am Boden lag, stoppte Deegan, übergab das Motorrad seinem Mechaniker und eilte zur Unfallstelle. Nachdem Davies aus dem Rice-Eccles-Stadium ins Krankenhaus transportiert wurde, organisierte die Familie von Deegan einen Privat-Jet, um den Neuseeländer zusammen mit der Familie in ein spezialisiertes Unfallkrankenhaus zu überführen. Wie Ricky Carmichael in seinem aktuellen Podcast mit Ryan Villopoto berichtet, hatte Deegan einen Bekannten, der seinen Privatjet in der Gegend von Salt Lake City hatte. Davies, der sich Brüche im Arm und Gesicht zugezogen hatte, wurde ins Krankenhaus geflogen und danach auch umgehend operiert.

Spätestens nach dieser spontanen Hilfsaktion dürfte das nach dem Denver-Zwischenfall etwas angespannte Verhältnis zwischen Deegan und Davies wieder normalisiert worden sein.