Chase Sexton (KTM) siegt, Cooper Webb ist SX-Champion

Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton gewann das Finale der US Supercross-Meisterschaften in Salt Lake City. Cooper Webb (Yamaha) genügte ein vierter Platz zu seinem 3. Titelgewinn. Ken Roczen fiel auf Platz 5 zurück.

Finale der US Supercross-Saison 2025 im Rice-Eccles Stadium von Salt Lake City im Bundesstaat Utah: Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton tat das einzig Mögliche und setzte von Anfang an auf Angriff: Nachdem er am Vormittag im Zeittraining Bestzeit vorlegte, setzte er sich im zweiten Vorlauf des Abendprogramms gegen Titelfavorit Cooper Webb (Yamaha) durch, der mit einem Vorsprung von 9 Punkten ins letzte Rennen der Saison ging.

Den ersten Vorlauf hatte zuvor Aaron Plessinger gewonnen. Der Fahrer mit dem Cowboy-Image, der in dieser Woche einen KtM-Werksvertrag verlängern konnte, zog den Holeshot zum Finale vor dem ebenfalls gut gestarteten Cooper Webb sowie Chase Sexton. Damit lagen die Protagonisten eng beieinander. Webb ging in Runde 2 an Plessinger vorbei in Führung. Plessinger winkte seinen Teamkollegen Sexton vorbei und dieser verlor keine Zeit und übernahm in Runde 5 das Zepter. Sexton fuhr am Ende mit einem klaren Vorsprung von 9,6 Sekunden zu seinem 7. Saisonerfolg.

Webb ließ sich in keinerlei Scharmützel ein. Zwischen Justin Cooper (Yamaha) und Malcolm Stewart (Husqvarna) ging es nicht nur um die Podiumsplätze in Salt Lake City, sondern nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Ken Roczen (Suzuki) auch um Platz 3 in der Meisterschafts-Endwertung. Webb gab sich mit einem soliden 4. Platz zufrieden, was für den Meisterschaftsgewinn reichte. Mit einem Vorsprung von 2 Punkten wurde er zum dritten Mal in seiner Karriere Supercross-Champion.

Hinter Sieger Sexton setzte sich am Ende Malcolm Stewart gegen Justin Cooper durch. Beide Piloten verbesserten sich damit noch einmal in der Meisterschaftstabelle. Cooper wurde Gesamt-Dritter und Stewart Vierter der Gesamtwertung. Ken Roczen, für den das Jahr bis zur zweiten Saisonhälfte so vielversprechend verlief, fiel im letzten Rennen noch vom 3. auf den 5. Platz zurück.

Damit ist die US Supercross-Saison 2025 Geschichte. Die US-Protagonisten haben jetzt aber nur ein Wochenende frei, bevor es am 24. Mai in Pala (Kalifornien) mit dem Auftakt der US Nationals weitergeht.

Ergebnis SX Salt Lake City 450:



1. Chase Sexton (USA), KTM

2. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

3. Justin Cooper (USA), Yamaha

4. Cooper Webb (USA), Yamaha

5. Joey Savatgy (USA), Honda

6. Aaron Plessinger (USA), KTM

7. Dean Wilson (GB), Honda

8. Justin Hill (USA), KTM

9. Shane McElrath (USA), Honda

10. Dylan Ferrandis (F), Honda

11. Christian Craig (USA), Yamaha

...

DNS: Ken Roczen (USA), Suzuki

DNS: Justin Barcia (GASGAS)

DNS: Jason Anderson (USA), Kawasaki

DNS: Eli Tomac (USA), Yamaha

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

Meisterschaftsendstand 450 nach Event 17 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 365 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 363, (-2)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 281, (-84)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 277, (-88)

5. Ken Roczen (USA), Suzuki, 271, (-94)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 255, (-110)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 194, (-171)

8. Justin Hill (USA), KTM, 194, (-171)

9. Shane McElrath (USA), Honda, 192, (-173)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 185, (-180)