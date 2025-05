Haiden Deegan siegt, Tom Vialle ist East-Champion

Das East/West Showdown von Salt Lake City entwickelte sich zu einem Krimi, nachdem Seth Hammaker (Kawasaki) und RJ Hampshire (Husqvarna) alles auf eine Karte setzten und stürzten. Tom Vialle (KTM) war der lachende Dritte

Nachdem die Titelentscheidung an der Westküste schon vor einer Woche in Denver zugunsten von Haiden Deegan (Yamaha) gefallen war, ging es beim East/West Showdown im Rice-Eccles Stadium von Salt Lake City noch um die Entscheidung an der Ostküste. Die Titelaspiranten, Tom Vialle (Red Bull KTM), Seth Hammaker (Kawasaki) und RJ Hampshire (Husqvarna) lagen vor diesem Rennen nur 3 Punkte auseinander.

In der Westküstenmeisterschaft ging es im Saisonfinale noch um die Podiumsplätze. Nach einem fürchterlichen Crash im Zeittraining musste der auf Platz 2 liegende neuseeländische Star Racing Yamaha-Werksfahrer Cole Davies mit einer Armverletzung ins örtliche Krankenhaus transportiert werden und fiel damit für das Abendprogramm aus. Jordon Smith (Triumph), der in den langsamer werdenden Davies sprang, versuchte zwar im Abendprogramm zu starten, musste dieses Vorhaben aber aufgeben.

Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer war im kombinierten Zeittraining der Schnellste und gewann auch den Westküsten-Vorlauf vor Haiden Deegan. Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker gewann den Ostküstenvorlauf vor Vialle, während Titelaspirant RJ Hampshire in Runde 8 auf Platz 2 liegend stürzte. Sein Hinterrad verhedderte sich dabei mit einem TV-Kabel, so dass der Husqvarna-Werksfahrer auf Platz 10 zurückfiel und er damit ins Last Chance Qualifying musste, um sich für das Finale zu qualifizieren, was ihm dann auch mit einem Sieg im LCQ gelang.

Trotz dieser Zitterpartie waren damit die Weichen für das alles entscheidenden Showdown-Finale gestellt. Haiden Deegan zog den Holeshot und führte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde an. Spannend wurde es hinter ihm: Zunächst schien Tom Vialle die besten Nerven zu haben, rangierte auf Platz 2 und befand sich damit auf Titelkurs. Beaumer auf Rang 3 war aber schneller und mit Blick auf die Meisterschaft war Westküsten-Pilot Beaumer für Vialle keine Gefahr. Doch das Franzose musste in der zweiten Rennhälfte auch Hammaker und zwei Runden später sogar RJ Hampshire vorbeiziehen lassen. Damit änderte sich die Situation und Hammaker war in dieser Phase auch der schnellste Mann am Platz und befand sich plötzlich auf Titelkurs. Als Hammaker an Beaumer vorbei war, konterte Beaumer und schlug ihm die Tür zu, so dass Hammaker beinahe stürzte und kurzzeitig von der Strecke abkam. Auch RJ Hampshire konnte in einer Rhythmuspassage einen Fehler von Vialle nutzen und am Franzosen vorbeigehen. Vialle befand sich damit plötzlich nur noch auf Platz 5 und seine Titelchancen schwanden. Doch in Runde 16 änderte sich alles, als RJ Hampshire in einer Rechtskehre Seth Hammaker mit einem Blockpass attackierte, so dass beide Piloten zu Boden gingen.

Vialle war in dieser Situation der lachende Dritte, der nur noch an den beiden Kampfhähnen vorbeifahren musste und damit wieder auf Platz 3 vorrückte. Hammaker rappelte sich schnell auf und wurde Vierter. RJ Hampshire fiel sogar auf Platz 6 zurück und das bedeutete, dass Tom Vialle mit einem Vorsprung von 3 Punkten zum zweiten Mal in seiner Karriere Ostküsten-Champion wurde. Julien Beaumer verbesserte sich am Ende noch auf den zweiten Platz in der Westküstenmeisterschaft und Seth Hammaker wurde Zweiter der Ostküstenmeisterschaft.

Nach diesen dramatischen Ereignissen feierten Beaumer und Vialle im Ziel, denn sie hatten nicht nur eine taktische Teamleistung vollbracht, sondern neben dem Titelerfolg von Vialle an der Ostküste verbesserte sich Julien Beaumer in der Westküstenmeisterschaft auf Platz 2.

East/West Showdown Salt Lake City



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha (West)

2. Julien Beaumer (USA), KTM (West)

3. Tom Vialle (F), KTM, (East)

4. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, (East)

5. Michael Mosiman (USA), Yamaha, (West)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, (East)

7. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, (West)

8. Jo Shimoda (J), Honda, (West)

9. Coty Schock (USA), Yamaha, (West)

10. Drew Adams (USA), Kawasaki, (West)

…

DNS: Cole Davies (NZ), Yamaha

Endstand 250 East nach10 Läufen:



1. Tom Vialle (F), KTM, 180 Punkte

2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki,177, (-3)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 173, (-7)

4. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 137, (-54)

5. Cullin Park (USA), Honda, 131, (-49)

6. Chance Hymas (USA), Honda, 130, (50)

7. Max Vohland (USA), Yamaha, 120, (-60)

8. Henry Miller (USA), Honda, 85, (-95)

9. Max Anstie (GB), Yamaha, 78, (-102)

10. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 77, (-103)

Endstand 250 West nach 10 Läufen:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 221 Punkte

1. Julien Beaumer (USA), KTM, 189, (-32)

3. Cole Davies (NZ), Yamaha, 171, (-50)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 163, (-58)

5. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 145, (-76)

6. Coty Schock (USA), Yamaha, 144, (-77)

7. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 131, (-90)

8. Jordon Smith (USA), Triumph, 126, (-95)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 78, (-143)

10. Lux Turner (USA), KTM, 71, (-150)

…

25. Dominique Thury (D), Yamaha, 12 (-209)