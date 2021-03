Rallycross-Weltmeisterschaft passt Kalender 2021 an

Viel Action in der WRX

Geänderter Kalender für die Rallycross-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft bestätigt, in der WM gibt es acht Läufe an sieben Orten, Nürburgring mit einer Doppelveranstaltung, E-Rallycross mit sechs Rennen.

Ein geänderter Kalender 2021 für die FIA Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) wurde am Donnerstag vom Veranstalter der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) veröffentlicht. Die WRX wird 2021 mit acht Läufen an sieben Orten ausgetragen. Sie findet von Mitte Juni bis Mitte Oktober nur in Europa mit Norwegen, Schweden, Spanien, Deutschland (zwei Läufe), Frankreich, Lettland und Belgien statt. Die E-Rallycross (Meisterschaft für Elektroautos) wird dabei bei sechs Rennen antreten. Die FIA Rallycross-Europameisterschaft für RX1- und RX3-Fahrzeuge (ehemals Supercar und Super1600) wird auf verschiedenen Strecken im Hauptkalender ausgetragen.

Diese Saison markiert den letzten Teil der Supercar-Ära in der WRX, die 2022 auf neue vollelektrische RX1e-Fahrzeuge umgestellt wird. Die 500-kW-Fahrzeuge werden voraussichtlich die schnellsten Elektrorennfahrer der Welt sein und die Leistungsmöglichkeiten von Elektrofahrzeugen aufzeigen.

Die anhaltenden Herausforderungen der Pandemie erforderten pragmatische und strategische Entscheidungen hinsichtlich der Kalenderstruktur. Die Serie wurde komprimiert und territorial angepasst, um den Gesundheitsprotokollen und Reisebeschränkungen zu entsprechen. Eine Rückkehr zu einer globaleren Meisterschaft mit einer größeren Anzahl von Runden wird das Ziel für 2022 sein.

WRC Promoter-Geschäftsführer Jona Siebel sagte: «Der Kalender wurde mit Unterstützung der World RX-Teams überarbeitet, um ein passendes Finale für die Supercars vor Beginn des aufregenden Elektrozeitalters im Jahr 2022 zu gewährleisten. Wir wollen maximale Teilnahme bei gleichzeitiger Beibehaltung einer guten Auswahl der besten Rennstrecken. Wir haben eine strategische Entscheidung getroffen, Mitte des Jahres zu beginnen, um den Organisatoren jede mögliche Gelegenheit zu geben, ihre Türen für Fans in diesen herausfordernden Covid-19-Zeiten zu öffnen.»

Kalender 2021:

12. - 13.06.: Hell/Norwegen

02. - 04.07.: Höljes/Schweden

23. - 24.07.: Barcelona/Spanien

31.07. – 01.08.: Nürburgring/Deutschland

03. - 05.09.: Lohéac/Frankreich

18. - 19.09.: Riga/Lettland

09. - 10.10.: Spa/Belgien