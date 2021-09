Riga: Grönholm durchbricht Hansen-Dominanz

Niclas Grönholm wird in Riga Teil eins der Doppelveranstaltung zur Rallycross-Weltmeisterschaft zum fliegenden Finnen und rast zum ersten World RX-Sieg seit mehr als 12 Monaten, Timo Scheider im Finale im Pech.

Grönholm gewann im Hyundai i20 WRX mit einem tollen Lauf im Q3 die Session um den zweiten Platz in der Zwischenwertung hinter dem amtierenden Weltmeister Johan Kristoffersson und sicherte sich damit die Pole-Position für das zweite Halbfinale. Nachdem er einen frühen Angriff von Kevin Hansen abgewehrt hatte, streckte er sich die Beine aus, um sich neben Pole-Sitter Kristoffersson, der den anderen Hansen, WM-Leader Timmy, im ersten Halbfinale abgewehrt hatte, einen Startplatz für das wichtige Finale zu sichern.

Timo Scheider im Pech

Der Kampf spitzte sich zu Beginn des Finales zu, als der Kontakt zwischen Kristoffersson und Grönholm den Schweden ins Schleudern brachte. Weitere Dramatik gab es später auf der Runde, als Timo Scheider, nach einem Blitzstart auf Platz zwei, kurz vor dem Einstieg in die Jokerrunde mit dem Seat Ibiza vom deutschen Team ALL-INKL.COM Muennich Motorsport stotternd zum Stehen kam, seine Verfolger deswegen aufhielt und damit Grönholm einen gesunden Vorsprung verschaffte, der zum ersten Sieg seit zwölf Monaten reichte.

Das Pech von Kristoffersson und Scheider öffnete den Pace-Settern Timmy und Kevin Hansen zu Beginn der Saison die Tür zu Grönholm auf dem Podium, nachdem beide Krisztián Szabó im zweiten Hyundai mit einer früheren Joker-Taktik überholt hatten. Szabó hielt seinen Rekord, das Finale bei allen bisherigen Veranstaltungen im Jahr 2021 zu erreichen, und fuhr vor den glücklosen Kristoffersson und Scheider als Vierter in die Zielflagge.

Bei seiner mit Spannung erwarteten Rückkehr endete für den ehemaligen Weltmeister Mattias Ekström im Halbfinale aufgrund eines Reifenschadens durch eine Kollision. Der Schwede, der zuvor in Lettland noch nie unter dem zweiten Platz gelandet war, führte bei seinem Debüt im Seat Ibiza des Teams ALL-INKL.COM Muennich Motorsport im zweiten Quartal die Zeitenliste an.

Sieger Niclas Grönholm: «Es fühlt sich gut an zu gewinnen und ich bin glücklich mit dem heutigen Tag. Wir hatten von Anfang an einen guten Speed, und obwohl das Q2 nicht so lief, haben wir es geschafft, obwohl ich, ich muss ehrlich sein, das Finale nicht als meine beste Fahrt empfunden habe. Der Vorfall am Anfang war nur eines der Dinge, die manchmal passieren, aber danach hatte ich etwas zu kämpfen. Ich war überrascht, dass ich nach dem Joker einen so großen Rückstand hatte, aber mein Teamchef Jussi Pinomäki sagte mir, ich solle es ruhig angehen lassen. Für uns war es ein harter Saisonstart mit schlechten Wochenenden in Spanien und Schweden. Unsere Pace und das Podium in Frankreich waren ein Schritt in die richtige Richtung, und unser Glück hat sich hier endlich zum Besseren gewendet. Morgen ist eine weitere Chance, noch mehr gute Punkte zu holen.»

Ergebnis Rennen Samstag:

1. Niclas GRÖNHOLM (FIN) GRX-SET World RX Team, 6 Runden

2. Timmy HANSEN (S) Hansen World RX Team, + 4,641s

3. Kevin HANSEN (S) Hansen World RX Team, + 6,034s

4. Krisztián SZABÓ (H) GRX-SET World RX Team, + 7.209s

5. Johan KRISTOFFERSSON (S) KYB EKS JC, + 1 Runde

6. Timo SCHEIDER (D) ALL-INKL.COM Muennich Motorsport, + 5 Runden