Höljes: Heimsieg im Doppelpack für die Hansen-Brother

Die Gebrüder Timmy und Kevin Hansen feiern beim Heimspiel der Rallycross-Weltmeisterschaft im schwedischen Höljes einen Doppelsieg, erster Saisontriumph für Titelverteidiger Timmy Hansen.

Der zweite Saisonlauf wurde eine Galavorstellung beim Heimspiel des Hansen-Teams mit den beiden Peugeot 208 RX. Timmy, der ältere der Gebrüder Hansen und amtierender Weltmeister, siegte diesmal vor seinem Bruder Kevin, dem Auftaktsieger von Barcelona. Das Podium komplettierte der Niederländer Kevin Abbring im Renault Mégane. Im Finale tauchten im Ergebnis mehr unbekannte Namen auf. Den vierten Rang erreichte der Belgier Enzo Die im Audi A1 vor dem Ungarn Krsztian Szabo (Hyundai i20) und dem Finnen Juho Ryttönen (Ford Fiesta).

Der dreifache Champion und Spanien-Dritter Johan Kristoffersson verpasste im Audi A1 erstmals seit 2017 das Finale. Kristoffersson, in der Qualifikation Zweiter hinter Timmy Hansen, fing sich im Halbfinale einen Reifenschaden ein, der die Teilnahme am Finale verhinderte.

Die Halbfinalsiege teilten sich Timmy und Kevin Hansen und stellten sicher, dass die erste Startreihe im Finale eine klare Hansen-Sache war. Das ermöglichte dem Geschwister-Duo, den Start zu kontrollieren und einen Angriff von Kevin Abbring abzuwehren, der sich in der ersten Runde für den Joker entschied, um das Peugeot-Duo zu überholen. Für Abbring funktionierte das jedoch nicht. Er blieb hinter Krisztián Szabó stecken. Abbring und Enzo Ide, der sich in der ersten Runde ebenfalls für den Joker entschied, konnten Szabó in dieser letzten Runde überholen und sich auf den Plätzen drei und vier einnisten. Szabó wurde schließlich Fünfter vor Juha Rytkönen.

In der Gesamtwertung rückt Timmy Hansen (57 Punkte) mit seinem Sieg um einen Platz an die Spitze vor, sechs Punkte vor Kevin Hansen, während Szabó auf Platz drei mit 40 Zählern den dritten Rang einnimmt.

Timmy Hansen: «Es war ein fantastisches Wochenende. Ich habe lange Zeit versucht, hier zu gewinnen und war schon mehrmals davor, aber jetzt ist es mir geglückt. Dies ist ein magischer Moment und ich bin super glücklich. Es war eine Schande zu sehen, dass Johan Kristofferson das Finale nicht erreicht hat, weil ich mich darauf freute, den Kampf fortzusetzen, aber von unserer Seite lief alles reibungslos und ich bin sehr zufrieden mit dem Tempo, das wir hatten - es zeigt, dass sich alle unsere harte Arbeit im Winter ausgezahlt hat. Die ersten beiden Saisonrunden sind für uns perfekt gelaufen, und jetzt müssen wir uns weiter fokussieren und hart arbeiten.»

Kevin Hansen: «Wir hatten eine schwierige Zeit in den Qualifikationen, und während ich mein Bestes versuchte, schien nichts richtig zu arbeiten. Als ich die Gelegenheit im Halbfinale bekam, musste ich es packen, und um unsere Führung in beiden Meisterschaften zu verteidigen, ist einfach großartig. Ich glaube nicht, dass es jemals zwei Brüder gab, die so weit vorne liegen. Jetzt freue ich mich schon auf Lohéac in Frankreich. Der Wettbewerb ist eindeutig hart, aber unser Auto passt gut zur Strecke, und wir werden mit einem großartigen Moment dorthin gehen. Es ist das Heimspiel für Peugeot»

Kevin Abbring: «Zunächst einmal Glückwunsch an Timmy und Kevin. Ich würde gerne ein Podium mit meinem Bruder teilen können, aber leider habe ich keinen Bruder, und meine Schwester ist wirklich langsam ... Im Ernst, aber ich denke, dass wir sehr zufrieden sein sollten. Wir waren konsequent genau richtig mit unserer Strategie.»

Ergebnis Höljes (Schweden):

1. Timmy Hansen (S), Peugeot 208, 6 Runden

2. Kevin Hansen (S), Peugeot 208, + 1:049 sec.

3. Kevin Abbring (NL), Renault Mégane, + 1:645

4. Enzo Die (B), Audi S1, + 3:154

5. Krisztian Szabo (H), Hyundai i20, + 3:696

6. Juha Ryttönen (F), Ford Fiesta, + 4:656

Stand nach 2 WM-Läufen:

1. Timmy Hansen: 57

2. Kevin Hansen: 51

3. Krisztian Szabo: 40

4. Kevin Abbring: 37

5. Johan Kristoffersson: 37

6. Nicolas Grönholm: 28