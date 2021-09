Riga: Dreifacher Champion Kristoffersson ist zurück

Im fünften Lauf zur Rallycross-Weltmeisterschaft bei der Doppelveranstaltung im lettischen Riga hat sich der dreifache Champion Johan Kristoffersson wieder zurückgemeldet, Timo Scheider wieder im Pech.

Es hätte der bisher größte Erfolg für den Deutschen René Münnich mit seinem Team ALL-INKL.COM in der Rallycross-Weltmeisterschaft werden können. Mit den ehemaligen DTM-Champions Timo Scheider und Mattias Ekström, dem Rallycross-Weltmeister von 2016, waren zwei Seat Ibiza für das Finale am Sonntag in Riga qualifiziert. Gaststarter Ekström war auf dem vierten Startplatz, Scheider auf der fünften Startposition aufgeführt. Doch die Technik schrieb eine andere Story. Der Ibiza von Scheider verlor im Startvorplatz Öl, was dazu führte, dass Scheider auf das Finale verzichten musste. Für ihn rückte der Ungar Krisztian Szabo im Huyndai i20 GRX nach.

Ekström, in Riga erstmals in dieser Saison am Start, mischte zu Beginn der 6-Runden-Hatz vorne mit und jagte den gut gestarteten Kristoffersson im Audi A1, wurde dann aber von Niclas Grönholm, dem Sieger am Samstag, in Hyundai i20 GRX abgefangen. Der Titelverteidiger Timmy Hansen nutzte im Peugeot 208 RX die Jokerrunde von Ekström und zog knapp an seinem schwedischen Landsmann vorbei. Vorne attackierte Grönholm den führenden Kristoffersson, schaffte es aber nicht, den ersten Saisonsieg von Kristoffersson zu verhindern.

Sehr knapp wurde es im Duell um den letzten Podiumsplatz, den sich Timmy Hansen um 125 Tausendstelsekunden vor Ekström sicherte. Damit war der Traum von René Münnich auf eine Podiumsplatzierung seiner Piloten geplatzt.

In der Tabelle wird die Luft vorne etwas dünner. Timmy Hansen verteidigte 17 Zähler vor seinem Bruder Kevin die Tabellenspitze. Doch Kristoffersson ist bis auf drei Punkte an Kevin Hansen herangekommen und Grönholm liegt auch nur noch drei Zähler hinter Kristoffersson auf dem vierten WM-Rang.

«Auf diesem Augenblick habe ich in dieser Saison lange gewartet. Wir waren schon öfter dran, aber nun hat es endlich geklappt», freute sich Kristoffersson über seinen 25. WM-Triumph.

«Wichtig für uns ist, dass wir weiterhin vorne liegen. Es lief heute nicht so optimal wie bei den Läufen zuvor, aber so ist der Sport», merkte Timmy Hansen an.

Ergebnis Rennen Sonntag:

1. Johan KRISTOFFERSSON (S) KYB EKS JC, 6 Runden

2. Niclas GRÖNHOLM (FIN) GRX-SET World RX Team, + 0,920s

3. Timmy HANSEN (S) Hansen World RX Team, + 2,149s

4. Mattias EKSTRÖM, ALL-INKL.COM Muennich Motorsport, + 2.254s

5. Kevin HANSEN (S) Hansen World RX Team, + 5,525s

6. Krisztián SZABÓ (H) GRX-SET World RX Team, + 7,161s

Stand nach 5 WM-Läufen:

1. Timmy Hansen: 130

2. Kevin Hansen: 113

3. Johan Kristoffersson: 110

4. Nicolas Grönholm: 107

5. Krisztian Szabo: 68

6. Kevin Abbring: 79

7. Timo Scheider: 64