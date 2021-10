All-Inkl.com Muennich Motorsport 2022 mit zwei Autos

Das deutsche Team All-Inkl.com Motorsport von René Münnich wird 2022 in der neuen Ära der Rallycross-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen mit zwei Autos antreten.

All-Inkl.com Muennich Motorsport startet 2022 mit zwei Autos in der FIA Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX). Teamchef Dominik Greiner lobt die bevorstehende elektrische Austragung als «interessanten Neubeginn» der Disziplin.

All-Inkl.com Muennich Motorsport startete mit René Münnich auf heimischem Boden mitten in der Premierensaison 2014 zum ersten Mal in der World RX auf dem Estering, wobei der Deutsche bereits seit 2007 Stammstarter im Paket der FIA Rallycross-Europameisterschaft ist. In den vergangenen Jahren war das sächsische Team ein fester Bestandteil der Rallycross-Szene sowohl auf Welt- als auch auf europäischer Ebene mit dem RX-Event-Sieger Reinis Nitišs. Münnich erreichte 2017 in Höljes den ersten europäischen Podestplatz des Teams, bevor er 2019 in Deutschland auf dem Weg zum fünften Platz der Gesamtwertung in Deutschland erneut das Podest erreichte.

DTM-Doppelchampion Timo Scheider ergänzte die Pokalkollektion mit dem dritten Platz in Schweden im Jahr 2020 und ebnete den Weg für eine Durchbruchssaison für die Mannschaft in diesem Jahr, in der der Deutsche ein konstanter Spitzenreiter und Podiums-Herausforderer auf der WM-Bühne war. Münnich zog mit einem fünften Platz beim Auftakt in Katalonien zum ersten Mal selbst ins World RX-Finale ein, aber das Beste sollte noch kommen. In Lohéac schrieb der Teamchef als Fahrer im vergangenen Monat als erster Deutscher in der fast 40-jährigen Geschichte der Serie, als er als erster Deutscher einen Lauf in der Spitzenklasse der Europameisterschaft gewann und sich den sechsten Platz in der Punktetabelle bei Saisonende sicherte.

All-Inkl.com Muennich Motorsport bestätigt gemeinsam mit Kristoffersson Motorsport (KMS) seine Pläne für die Weltmeisterschaft 2022. Insgesamt wurden bereits 14 Kits von der österreichischen Pionierfirma Kreisel Electric reserviert, dem Unternehmen hinter dem hochmodernen RX1e-Auto, das World RX im nächsten Jahr elektrifizieren wird, mit schnellerer Beschleunigung und größerer Gesamtleistung als je zuvor mit freundlicher Genehmigung von 500 kW an die Doppelmotoren – das entspricht 680 PS – und 880 Nm sofortiges Drehmoment.

Dominik Greiner, Teammanager sagte: «Wir freuen uns, im Jahr 2022 zwei Autos in der FIA Rallycross-Weltmeisterschaft einzusetzen. René ist seit vielen Jahren ein großer Unterstützer der Serie und glaubt fest an die Vision des neuen Promoters für eine nachhaltigere Zukunft. Als Team sind wir sehr offen und enthusiastisch für neue Technologien und Rallycross ist mit seinem kurzen, scharfen Format die ideale Disziplin für die Elektrifizierung. Für uns ist es absolut sinnvoll, uns gleich zu Beginn des interessanten Neubeginns der World RX anzumelden, zusammen mit unserem anhaltenden Engagement für die verbrennungsbetriebene Euro RX1-Kategorie der FIA Rallycross-Europameisterschaft. Alle sind hochmotiviert, sich 2022 an diesen beiden sich ergänzenden Programmen zu beteiligen.»

Arne Dirks, Geschäftsführer der Rallycross Promoter GmbH, erklärte: «Es ist großartig, All-Inkl.com Muennich Motorsport als unser zweites Team für die Saison der FIA Rallycross-Weltmeisterschaft 2022 vorstellen zu können. Seit der Gründung des Teams vor 15 Jahren hat Renés enorme Leidenschaft für den Sport sowohl seine als auch sein Team Leistung auf ein neues Niveau getrieben, und wir alle haben uns sehr gefreut, dass er seinen ersten EM-Sieg erreicht hat. Das von ihm gegründete Team hat sich mittlerweile als Spitzenreiter der World RX etabliert, und ich habe keinen Zweifel daran, dass die Erfahrung, Professionalität und Expertise von All-Inkl.com Muennich Motorsport es zu einem beeindruckenden Anwärter in der strahlenden neuen Ära der Meisterschaft machen werden.»