Portugal: Niclas Grönholm feiert zweiten Saisonsieg

Beim siebten Lauf zur Rallycross-Weltmeisterschaft im portugiesischen Montalegre erzielt Niclas Grönholm seinen zweiten Saisonsieg und hat seinen Titel vor dem Finale am Nürburgring noch nicht abgeschrieben.

Niclas Grönholm, 25-jähriger Sohn von Rallye-Champion Marcus Grönholm, griff bei seinem fünften WM-Erfolg in die Trickkiste. Niclas Grönholm nutzte im Hyundai i20 RX den Streit zwischen den Brüdern Timmy und Kevin Hansen (beide Peugeot 208) und Johan Kristoffersson (Audi S1), um alle in Portugal zu überholen. Wie gewinnt man ein Event der Rallycross-Weltmeisterschaft, wenn es an Geschwindigkeit fehlt? Man muss die Jokerrunde mit Bedacht anwenden. Dies ist Grönholm in Montalegre erfolgreich gelungen.

Hinter dem Peugeot 208 der Gebrüder Hansen und dem Audi A1 von Johan Kristoffersson ging Grönholm auf der vierten Position ins Finale. Doch der Finne nahm gleich zu Beginn des Finales die «Wild Card», so dass er mit freier Strecke fahren konnte, während die Top Drei an der Spitze zankten. Dann sprach für Grönholm, als der dreifache Champion Kristoffersson einen fehlgeschlagenen Angriff auf Spitzenreiter und Titelverteidiger Timmy Hansen versuchte. Der jüngere Kevin Hansen schickte daraufhin seinen schwedischen Landsmann Kristoffersson ins Aus, ohne ihn zu überholen. Der scheidende Weltmeister wurde mit fünf Sekunden bestraft, weil er die Strecke abgekürzt hatte.

GRX-Pilot Grönholm konnte im Hyundai i20 die Spitzengruppe zu Beginn der letzten Runde überholen, nachdem er in die Joker-Runde vorgedrungen war. Dies ist der zweite Sieg von Niclas Grönholm in diesem Jahr nach dem Lauf in Riga.

«Das fühlt sich gut an. Ich erwischte einen guten Start, nahm dann gleich die Wild Card und konnte mit dem Kampf vor mir aufholen. Ich habe ein paar Fehler gemacht, aber ich habe mich darauf konzentriert, mein Tempo zu halten», freute sich der Sieger Grönholm.

In der Gesamtwertung ist der Verlierer dieser vorletzten Etappe Johan Kristoffersson, der nun 14 Punkte hinter Timmy Hansen liegt. Aber da auf dem Nürburgring (27. - 28. November) eine Doppelveranstaltung ist, können die Top 5 immer noch die Krone beanspruchen.

Timo Scheider war in Portugal nicht am Start.

Ergebnis – Montalegre:

1. Niclas GRÖNHOLM (FIN) GRX-SET World RX Team 6 Runden

2. Timmy HANSEN (S) Hansen World RX Team + 0.537s

3. Kevin HANSEN (S) Hansen World RX Team + 1.977s

4. Krisztián SZABÓ (H) GRX-SET World RX Team + 2.270s

5. Enzo IDE (B) KYB EKS JC + 3.762s

6. Johan KRISTOFFERSSON (S) KYB EKS JC + 5.754s

Stand nach 7 WM-Läufen:

1. Timmy Hansen: 178

2. Johan Kristoffersson: 161

3. Kevin Hansen: 159

4. Nicolas Grönholm: 149

5. Krisztian Szabo: 127

6. Kevin Abbring: 97

8. Timo Scheider: 75