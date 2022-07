Start der Rallycross-Weltmeisterschaft am Nürburgring

Die Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) 2022 mit elektrischen Fahrzeugen sollte am ersten Juli-Wochenende im schwedischen Höljes beginnen, wegen Lieferschwierigkeiten erfolgt der Start Ende Juli am Nürburgring.

Die FIA hat bekannt gegeben, dass der Start der World RX-Saison, dem ersten der Elektro-Ära, um einige Wochen verschoben sowie verlegt wurde. Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge läuft beim World RX definitiv nicht wie geplant. Bereits mehrfach verschoben, hat sich der Saisonstart erneut geändert. Diesmal war es der am Mittwoch tagende FIA Weltrat, der die Nachricht bestätigte, dass sich die Lieferzeiten verschiedener Komponenten verzögern.

«Aufgrund der elektrischen Umstellung der FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft und der langen Vorlaufzeit für die Lieferung einiger Komponenten für die Montage der Autos wurde der Start der Meisterschaft auf das letzte Juli-Wochenende am Nürburgring verschoben», meldete die FIA.

Daher startete die World RX-Kampagne 2022 nicht mehr an diesem Wochenende in Höljes (Schweden), sondern am 30. und 31. Juli auf dem Nürburgring. Der Lauf in Barcelona (29. bis 30. Oktober), die jetzt als Finale dient, dem Kalender hinzugefügt wurde, um die Anzahl der Veranstaltungen bei 6 zu halten.