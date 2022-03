Neuer Kalender der Rallycross-Weltmeisterschaft 2022

Die Rallycross Promoter GmbH hat einen überarbeiteten Kalender für die FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft 2022 (WRX) herausgegeben, der vom FIA-Weltrat am vergangenen Wochenende ratifiziert wurde.

Nach dem Auftakt der FIA-Rallycross-Europameisterschaft im Mai in Nyirád in Ungarn wird die neue Ära der vollelektrischen Weltmeisterschaft im Rahmen des legendären «Magic Weekend» zu Beginn auf der legendären schwedischen Rennstrecke Höljes offiziell eröffnet Juli, neben Rennaction von Euro RX1, Euro RX3 und der FIA RX2e Meisterschaften. Die Veranstaltung bietet den Fans einen ersten Blick auf die Autos, die 2022 um den Weltmeistertitel kämpfen werden. Jedes von ihnen unterstützt von Kreisel Electrics hochmodernem RX1e-Antriebsstrang.

Deutschlands legendärer Nürburgring wird dann Ende Juli Gastgeber der World RX, RX2e und Euro RX3 sein, bevor Hell in Norwegen Mitte August eine willkommene Rückkehr markiert, mit der Hinzufügung von Euro RX1. Auf der Bikernieku trase in Riga in Lettland, auf dem Circuito Internacional de Montalegre in Portugal und auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien folgt ein Trio mit Double-Header. Die Saison endet an einem noch nicht bekannt gegebenen Ort.

Vorläufiger Kalender der FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft 2022

2.-3. Juli: Höljes, Schweden (Saisonauftakt)

30.-31. Juli: Nürburgring, Deutschland

13. und 14. August: Hell, Norwegen

3. und 4. September: Riga, Lettland

17. und 18. September: Montalegre, Portugal

8.-9. Oktober: Spa-Francorchamps, Belgien

TBC: TBC

Vorläufiger FIA RX2e-Meisterschaftskalender 2022

2.-3. Juli: Höljes, Schweden

30.-31. Juli: Nürburgring, Deutschland:

13. und 14. August: Hell, Norwegen

3. und 4. September: Riga, Lettland

8.-9. Oktober: Spa-Francorchamps, Belgien