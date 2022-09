Titelverteidiger Kristoffersson in Riga zum Dritten

Der Titelverteidiger Johan Kristoffersson setzte bei den zwei Läufen zur Rallycross-Weltmeisterschaft im lettischen Riga seinen diesjährigen Triumphzug im voll elektrisch angetriebenen VW Polo WRX ungebremst fort.

Der amtierende Weltmeister Johan Kristoffersson ließ bei den Läufen zwei und drei in der lettischen Hauptstadt seine Landsleute und engste Verfolger, die Gebrüder Kevin und Timmy Hansen in den beiden Peugeot 208 WRX zweimal hinter sich und landete beim Rennen am Sonntag mit dem dritten Volltreffer den Sieg-Hattrick.

Beim zweiten Saisonlauf am Samstag setzte er sich gegen die beiden Peugeot-Piloten Kevin und Timmy Hansen sowie seinem Teamkollegen Ole-Christian Veiby und Gustav Bergström (ebenfalls VW Polo) durch.

Im Sonntag-Rennen musste sich Kevin Hansen erneut mit dem Ehrenrang hinter Kristoffersson und vor Veiby, seinem Bruder Timmy sowie Niclas Grönholm (PWR) begnügen. Kristoffersson feierte in Riga seinen 30. Triumph.

«Was für ein Wochenende!» reflektierte der 33-Jährige nach seinem sechsten Sieg in der lettischen Hauptstadt. «Double-Veranstaltungen sind sowieso anspruchsvoll, aber dieses Wochenende war es noch mehr, da das Wetter so wechselhaft war. Wir mussten uns darauf einstellen, das Auto zum ersten Mal bei Nässe zu fahren, und ständig das Setup an die Bedingungen anpassen, was eine große Herausforderung für das gesamte Team war.»

Der erneute Tabellenführer Kristoffersson (60 Punkte) ergänzte: «Hier in Riga dreht sich alles um Kleinigkeiten – und das hat sich wieder einmal bewahrheitet. Es war ein harter Kampf mit Kevin im Finale, aber ich konnte ihn einholen und hatte gerade genug Zeit, um die Überschneidung zu erzielen, die wir brauchten, und es war schön, Ole Christian Veiby auch auf dem Podium zu sehen. Ein großes Dankeschön an die gesamte Crew für ihre großartige Arbeit und dafür, dass sie uns ein Auto zur Verfügung gestellt hat, das jedes Mal, wenn wir rausgefahren sind, auf den Punkt war – sie haben unglaublich hart für dieses Ergebnis gearbeitet, und ich freue mich sehr für sie alle.»

Die Wochenendausbeute hat Kevin Hansen auf den zweiten Platz in der Meisterschaft gebracht, punktgleich mit 41 Zählern mit seinem Bruder Timmy, der am Sonntag letztendlich Vierter wurde, nachdem es den größten Teil des Tages aussah, als wäre er derjenige, der Kristoffersson wirklich den Sieg abnehmen würde. Der Weltmeister von 2019 überquerte die Ziellinie weniger als eine halbe Sekunde hinter Veiby, der auf der Rennstrecke von Bikernieki eine starke Leistung zeigte, um in seiner Comeback-Saison ein zweites Podium von drei Starts zu erreichen.

Grönholm wurde am Ende eines schwierigen Wochenendes im PWR Fünfter. Stallgefährtin Klara Andersson, Gustav Bergström und René Münnich (Seat Ibiza WRX) schieden im Halbfinale aus.