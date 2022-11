Eifel: Achter Saisonsieg für Meister Kristoffersson

Der Weltmeister Johan Kristoffersson beendete eine dominante Saison der FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft 2022 mit einem achten Sieg aus zehn Läufen beim Finale am Nürburgring.

Kristofferssons Wochenende auf dem Nürburgring war nicht fehlerfrei, er kassierte ungewöhnlicherweise eine Fünf-Sekunden-Strafe, weil er im zweiten Lauf eine Kurve schnitt, aber wie so oft in der Geschichte der Weltmeisterschaft war der Schwede zweifellos wieder eine Klasse für sich.

Er war im VW Polo RX im Einzelrunden-Shootout der SuperPole volle acht Zehntelsekunden schneller als sein nächster Rivale, bevor er in zwei der drei Läufe Tempo machte und sowohl sein Progressionsrennen als auch sein Halbfinale gewann. Nachdem er die hektischen ersten paar Kurven des Finales in Führung ging, war das Ergebnis nie wirklich zweifelhaft, und Kristoffersson setzte sich ordnungsgemäß von seinen Verfolgern ab, um die Zielflagge mit mehr als anderthalb Sekunden Vorsprung zu überqueren und den 35. Sieg seiner glänzenden Rallycross-Karriere zu feiern.

«Es war ein sehr gutes Wochenende», bestätigte Kristoffersson. «Das ist eine riesige Teamleistung und die Jungs und Mädels von KMS haben das ganze Jahr über ein perfektes Auto abgeliefert. Jeder Sieg, den wir erzielt haben, war für unsere treuen Partner und alle an diesem Projekt Beteiligten, die das Gesamtpaket von Grund auf zusammengestellt haben. Wenn sie ein Auto bauen, dem ich vertrauen kann und das mir das Selbstvertrauen gibt, zu pushen, kann ich mich einfach auf meine Arbeit konzentrieren.»

Kevin Hansen tauchte auf dem zweiten Platz aus Kristofferssons Staub auf und wollte sich an Niclas Grönholm rächen, indem er sich im letzten Moment den dritten Platz in der Meisterschaftswertung schnappte, genau wie der Finne es ihm vor 12 Monaten auf derselben Strecke angetan hatte. Die Freude des Schweden wandelte sich jedoch in Verzweiflung, als er anschließend wegen eines technischen Verstoßes vom Finale ausgeschlossen wurde.

Grönholm wurde damit Vizemeister, nachdem er es erst ins Finale geschafft hatte, als Stallgefährtin Klara Andersson, die sich zunächst qualifiziert hatte, zurückgezogen wurde, damit ihr Partner um eine Top-Drei-Position in der Gesamtwertung kämpfen konnte. Der 26-Jährige nutzte die Gelegenheit voll aus und stand in dieser Saison zum vierten Mal auf dem Podium.

Timmy Hansen, über weite Strecken des Wochenendes Kristofferssons engster Konkurrent, wurde Dritter, nachdem er in der ersten Kurve in drei Richtungen am schlechtesten abgeschnitten hatte, während Ole Christian Veiby Vierter wurde.

Andersson hatte das Pech, dass ihr nach ihrer bisher besten Leistung in der Rallycross-Weltmeisterschaft ihr Platz im Finale verweigert wurde. Nachdem sie das erste Rennen ihrer jungen Karriere in der Serie im dritten Lauf gewonnen hatte, hielt sie Kristoffersson für einen Großteil im Progressionsrennen in Schach.

Ergebnis Nürburgring:

1. Johan Kristoffersson (N), VW Polo RX

2. Niclas Grönholm (FIN), PWR RX1, + 2,275

3. Timmy Hansen (S), Peugeot 208 RX, + 2,852

4. Ole Christian Veiby (N), VW Polo RX, + 4,709

5. Kevin Hansen (S), Peugeot 208 RX, disq.

Rallycross-Weltmeisterschaft – Endstand:

1. Johan Kristoffersson: 182

2. Timmy Hansen: 136

3. Niclas Grönholm: 130

4. Ole Christian Veiby: 124

5. Kevin Hansen: 123