Hell: Champion Kristoffersson gewinnt 100. Rennen

Der fünffache Champion Johann Kristoffersson bleibt beim zweiten Lauf zur Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) cool und gewinnt, während in Norwegen die Gemüter aufflammen. Scheider starker Dritter.

Der zweifache DTM-Champion Timo Scheider hat den zweiten Lauf zur Rallycross-Weltmeisterschaft im norwegischen Hell im Münnich-Seat als starker Dritter beendet. Der fünffach Champion Johann Kristoffersson baute im VW Polo mit dem zweiten Saisonsieg vor Niclas Grönholm (Hyundai) seine Tabellenführung weiter aus

An einem Wochenende, an dem die Gemüter sowohl auf als auch abseits der Strecke hochkochten, zeigte Johan Kristoffersson im norwegischen Hell eine eiskalte Leistung und gewann im VW Polo das 100. WRX-Rennen,

Der Titelverteidiger und Tabellenführer Kristoffersson war auf der hügeligen Lånkebanen-Strecke ebenso unerschütterlich wie unantastbar. Er behielt seinen makellosen SuperPole-Rekord bei, bevor er in allen vier Läufen das Tempo vorgab und dann sowohl sein Halbfinale als auch das alles entscheidende Finale dominierte und seinen 37. Karrieresieg einfuhr, der Meilenstein der 100. Runde der Rallycross-Weltmeisterschaft. Damit sicherte sich der fünfmalige Weltmeister am Steuer seines Volkswagen RX1e die zweite maximale Punktzahl in Folge und baute seinen Vorsprung an der Spitze der Titelwertung auf 13 Punkte aus, während er auf der Jagd nach dem sechsten Fahrertitel ist.

«Wir sind nach Montalegre gefahren und waren schnell und jetzt sind wir hierher gekommen, auf eine ganz andere Art von Strecke, und wir waren wieder schnell, es sind also glückliche Tage», sagte Kristoffersson. «Wir haben ein fantastisches Team, das ein sehr gutes Auto gebaut hat, in dem ich mich sehr wohl fühle und das sich großartig anfühlt. Es war hier eine Herausforderung, da sich die Streckenbedingungen ständig änderten und stellenweise sogar ziemlich rau wurden. Ich bin klug vorgegangen und versucht, nicht in zu viele Zwischenfälle verwickelt zu werden. Das Feld wird immer enger und es gibt immer Details, an denen gearbeitet werden muss. Nun blicken wir nach vorne auf Höljes. Mit diesen neuen Elektroautos dorthin zu fahren wird ein Riesenspaß sein!»

Während der Weg des Schweden zur obersten Stufe des Podiums relativ ruhig verlief, verlief das Rennen hinter ihm alles andere als mit einem brutalen Kampf um die Ehre, «Bester der anderen» zu werden. Letztlich war es Niclas Grönholm, der sich in diesem speziellen Kampf durchsetzte, als der Finne sich den zweiten Platz für das CE Dealer Team by Volvo Construction Equipment sicherte und damit wie beim Auftakt in Portugal einen Podiumsplatz erreichte.

Scheider wieder auf dem Podium

Bei seinem erst zweiten Einsatz in der elektrischen Ära der World RX erreichte der zweifache DTM-Champion Timo Scheider zum ersten Mal seit fast drei Jahren das Podium mit einer herausragenden Leistung am Steuer des Seat Ibiza RX1e von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport und zeigte damit einen deutlichen Aufschwung in der Form im Vergleich zu Montalegre.

Klara Andersson erreichte als Vierte die Zielflagge und wiederholte damit das Ergebnis, das sie bei ihrem beeindruckenden World-RX-Debüt in Hell letzten Sommer erzielt hatte. Die Schwedin musste sich am Sonntag von einem schwierigen Start erholen, als technische Probleme ihre morgendliche Laufleistung beeinträchtigten.

Lokalmatador Ole Christian Veiby belegte auf der Straße im VW RX den fünften Platz, wurde jedoch anschließend vom Ergebnis des Finales ausgeschlossen, nachdem sein Auto die Gewichtskontrollen nach dem Rennen nicht bestanden hatte. An seinem 27. Geburtstagswochenende wurde der Norweger auch aus dem vierten Lauf disqualifiziert, nachdem eine Kollision mit Timmy Hansen dazu geführt hatte, dass der Peugeot 208 RX1e des Schweden nach einer Bodenwelle kurzzeitig in die Höhe schoss. Der Aufprall schloss den Weltmeister von 2019 für den Rest der Veranstaltung aus, was zu einer wütenden Konfrontation zwischen den beiden nach dem Rennen führte. Der neunmalige FIA-Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb vervollständigte die Finalisten in seinem Special ONE Racing Lancia Delta Evo-e RX.

Ergebnis Finale Hell:

1. Johan Kristoffersson (S) Volkswagen Dealerteam BAUHAUS 5 Runden

2. Niclas Grönholm (FIN) CE Dealer Team + 1.755s

3. Timo Scheider (D) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport + 3.675s

4. Klara Andersson (S) CE Dealer Team + 5.438s

5. Sébastien Loeb (F) Special ONE Racing + 6.798s

DQ Ole Christian VEIBY (NOR) Volkswagen Dealerteam BAUHAUS + 6.372s