Lydden Hill nach Brand bei Special One abgesagt

Der fünfte von neun Läufen zur Rallycross-Weltmeisterschaft im britischen Lydden Hill wurde von der Sportkommission nach dem Brand, der beide Autos von Special One Racing und denTransporter zerstörte, abgesagt.

An diesem Wochenende wird es in Lydden Hill keine Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) geben, da das Rennen am Sonntag aufgrund von Sicherheitsbedenken. Die beiden Lancia Delta Evo-Es von Guerlain Chicherits und Sébastien Loeb gingen am Freitag auf der englischen Rennstrecke durch einen Brand verloren. Das Feuer hatte seinen Ursprung in Loebs Auto, bevor es schnell auf Chicherits Auto übergriff.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, aber er veranlasste World RX, die Wettkampfaktion am Samstag abzusagen, während die Ermittlungen noch andauerten. Die Meisterschaft-Organisation hatte erklärt, dass sie die Situation für Sonntag überprüfen werde, aber es wurde beschlossen, die fünfte Runde der Meisterschaft aus Sicherheitsgründen abzusagen.

am Samstagabend veröffentlichten Dokument wurde erklärt, «dass das Feuer am Freitagmorgen um 8.43 Uhr ausgebrochen sei. Videobeweise zeigten, dass „das Feuer an der Batterie des Autos ausgelöst wurde, während es sich im Team-Ladebereich befand, aber es ist nicht klar, warum dies geschah. «Es war offensichtlich, dass nur ein extrem schnelles überlegtes Handeln der Teammitglieder sie vor Verletzungen bewahrte.»

Die FIA soll gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr «dringende Untersuchungen» zur Brandursache eingeleitet haben, Batterielieferant Kreisel habe rechnische Hilfe vor Ort“ geleistet. Alle Teams der Meisterschaft wurden über den Fortgang der Untersuchung auf dem Laufenden gehalten.

Aber «die Untersuchung ist noch nicht weit genug fortgeschritten, um die Grundursache für den Fehler zu ermitteln, der zum Brand geführt hat, und die Untersuchung wird auch nicht in der Lage sein, die Grundursache rechtzeitig zu finden, damit die Veranstaltung mit der Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für die Zuschauer, Teammitglieder und Fahrer fortgesetzt werden kann.»

Andere Klassen, darunter die elektrische RX2e-Unterstützungskategorie und die nationale britische Rallycross-Serie, werden wie geplant stattfinden.

Special One Racing bestätigte in seiner eigenen Stellungnahme, dass es nicht in der Lage sein werde, an der restlichen World RX-Saison teilzunehmen.

«Zum jetzigen Zeitpunkt können wir bereits sagen, dass weder den Mitarbeitern des Special One Racing-Teams noch denen seiner Partner Handhabungsfehler unterlaufen sind», heißt es in der Erklärung. «Ohne seine beiden Autos und einen großen Teil seiner Ausrüstung wird Special One Racing nicht in der Lage sein, an den letzten vier Läufen der Rallycross-Weltmeisterschaftssaison 2023 teilzunehmen. Im Moment möchte sich das Team bei allen bedanken, die seit Freitag und ganz allgemein seit Beginn des Abenteuers im April ermutigende Nachrichten gesendet haben. Wir sind stolz auf die Resonanz auf unsere beiden großartigen Delta Evo-e RXs, von denen heute nur noch Fotos und Videos übrig sind.»