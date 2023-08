Nach Feuerdesaster Rallycross ohne Spitzenklasse 14.08.2023 - 12:22 Von Toni Hoffmann

© Special One Die Lancia von Special One

Die verheerende Brandkatastrophe im britischen Lydden Hill mit der Vernichtung der Lancia des Teams Special One hat dafür gesorgt, dass vorerst die Spitzenklasse wegen Untersuchung nicht in der Weltmeisterschaft startet

Nach dem Lauf zur Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) in Belgien muss auch die nächste WRX-Runde auf dem Estering in Norddeutschland (19./20. August) ohne die Spitzenklasse RX1e ausgetragen werden, weil die Untersuchungen zur Brandkatastrophe in Lydden Hill noch andauern und nicht abgeschlossen sind. Die FIA gab am 12. August bekannt, dass die Spitzenklasse der Rallycross-Weltmeisterschaft, RX1e, diese Woche nicht am Lauf in Estering in Deutschland teilnehmen wird, da die Brandermittlungen andauern.



Es wird die dritte Runde in Folge sein, in der keiner der elektrischen RX1e-Autos an den Start geht, nachdem letzten Monat die Garage und die Fahrzeuge von Special One Racing im Fahrerlager von Lydden Hill in Flammen aufgegangen sind. Das führte dazu, dass die RX1e-Aktion für dieses Wochenende und auch für den Lauf am vergangenen Wochenende in Mettet in Belgien abgesagt wurde.



«Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes beim WRX of United Kingdom in Lydden Hill am 21. Juli dauern an», heißt es in der Erklärung der FIA. «Obwohl eine beträchtliche Menge an Daten und Informationen gesammelt und analysiert wurde, hat die FIA aus Sicherheitsgründen und damit die Untersuchung ohne Verzögerung fortgesetzt werden kann, beschlossen, den RX1e-Lauf auf dem deutschen Estering, der ursprünglich für 19./20. August geplant war, zu verschieben. Der deutsche WRX-Lauf wird weiterhin mit den abschließenden Runden RX2e, Euro RX1 und Euro RX3 fortfahren, in denen alle drei Titel entschieden werden.»



In der Rallycross-Europameisterschaft werden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor eingesetzt, die vor 2022 zur RX1-Klasse der World RX gehörten, als die oberste Klasse auf Elektrofahrzeuge umstieg. Nach der bevorstehenden Runde gibt es eine Pause von fast zwei Monaten, bevor die WRX, zumindest für die RX1e-Fahrer in ihrer jetzigen Form, in Killarney in Südafrika wieder in Aktion tritt. Ihre Saison endet in drei Monaten in Hongkong.