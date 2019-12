WRC

Pirelli ersetzt Michelin in der Rallye-WM

Die FIA hat bestätigt, dass der italienische Reifenhersteller Pirelli ab 2021 für vier Jahre den bisherigen französischen Reifen-Alleinausrüster Michelin in der Rallye-Weltmeisterschaft ersetzen wird.

Pirelli kehrt in größerem Umfang wieder in die Rallye-Weltmeisterschaft zurück und wird ab 2021 Michelin als alleiniger Reifenausrüster in den Top-Klassen RC1 (World Rally Cars) und WRC 2 (R5-Fahrzeuge) ersetzen. Pirelli ist zurzeit der Reifenlieferant in der Formel 1 und wird ab 2021 zwei der vier Weltmeisterschaften beliefern.

Damit kehrt Pirelli wieder in der Rallye-WM zurück. 1973 war das Mailänder Unternehmen der erste Reifenausrüster im Rallye-Oberhaus. Pirelli war zwar bislang in der Rallye-WM, speziell als Ausrüster für die Junioren-WM engagiert, jedoch nicht als Exklusiv-Lieferant für die Werksteams.

«Wir schlagen in der Rallye-Weltmeisterschaft ein neues Kapitel auf und freuen uns, Pirelli für einen Zeitraum für vier Jahre als alleinigen Reifenausrüster bekannt geben zu können», sagte der FIA-Rallye-Direktor Yves Matton. «Ich bin mir sicher, dass Pirelli all seine Erfahrungen einbringen wird.»