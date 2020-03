Mexiko: Tänak mit nächstem Schritt zur Titelverteidig Von Toni Hoffmann

WRC © Hyundai Ott Tänak mit seinem Chef Andrea Adamo © Hyundai Thierry Neuville blieb in Mexiko ohne Punkte © Hyundai Kurzer Saisonstart für Dani Sordo Zurück Weiter

Der Champion Ott Tänak ist in Mexiko mit dem zweiten Platz in Folge seiner Titelverteidigung in der Rallye-Weltmeisterschaft einen weiteren Schritt näher gekommen.

Hyundai i20 Coupe WRC war in Mexiko mit 15 von 20 möglichen Prüfungssiegen schnellstes Auto. Thierry Neuville erkämpft acht Bestzeiten, wird aber durch Probleme eingebremst.

Die erste Schotter-Rallye der WM-Saison 2020 endete mit einem Podiumserfolg für Hyundai Motorsport: Wie zuvor im wenig winterlichen Schweden erkämpften Ott Tänak und sein Beifahrer Martin Järveoja bei der Rallye Mexiko im Hyundai i20 Coupe WRC den zweiten Platz. Wegen der durch die Corona-Pandemie immer schwieriger werdenden Reisebedingungen wurde der dritte Saisonlauf bereits einen Tag früher am Samstag beendet.

Die Rallye begann am Donnerstagabend mit zwei kurzen Zuschauer-Prüfungen in den Straßen von Guanajuato. Monte-Carlo-Sieger Thierry Neuville und Beifahrer Nicolas Gilsoul holten sich hier jeweils die Bestzeit. Am Freitag waren die Belgier auf der sechsten Prüfung ebenfalls die Schnellsten. Doch auf dem neunten Teilstück mussten Neuville/Gilsoul mit Elektrikproblemen die Etappe auf Platz drei liegend vorzeitig beenden. Nach ihrer Rückkehr in den Wettbewerb am Samstag unterstrichen Neuville/Gilsoul erneut das Potenzial des Hyundai i20 Coupe WRC auf Schotter. Sie fuhren weitere fünf Bestzeiten ein und sicherten Hyundai Motorsport auf Platz 16 noch wichtige Punkte in der Herstellerwertung.

Dani Sordo und Carlos del Barrio im dritten Hyundai i20 Coupe WRC kamen hingegen nicht ins Ziel. Weil der Motor zu überhitzen drohte, beendeten die Spanier ihren ersten WM-Einsatz in diesem Jahr auf der siebten Prüfung vorzeitig. Als Schnellste auf Prüfung fünf steuerten aber auch sie eine der insgesamt 15 Prüfungsbestzeiten von Hyundai bei.

Sechs Bestzeiten erzielten Tänak/Järveoja. «Es war meine erste Schotter-Rallye für Hyundai und wir hätten sie gewinnen können, wenn mir am Freitag nicht der Fehler unterlaufen wäre», sagt Tänak. Der Este hatte auf der vierten Prüfung einen Stein getroffen und die Aufhängung seines Autos beschädigt. Dadurch fiel er zwischenzeitlich bis auf den achten Platz zurück. Im Ziel hatte er nur noch 27,8 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Teamdirektor Andrea Adamo bilanzierte: «Das war eine aus vielerlei Gründen herausfordernde Rallye, bei der für uns sicherlich mehr drin gewesen ist. Das Gute ist, wir haben gesehen, wie schnell wir auch auf Schotter sein können. Nun müssen wir analysieren, warum wir dies nicht in entsprechende Ergebnisse haben ummünzen können.»

Als Folge der weltweiten Entwicklungen bezüglich des Corona-Virus hat der WRC-Veranstalter angekündigt, dass die Rallye Argentinien (ursprünglich 23. bis 26. April) verschoben wird. Nach derzeitigem Stand wird der nächste WM-Lauf die Rallye Portugal (21. bis 24. Mai.) sein.

Rallye Mexiko – Endstand nach 21 Prüfungen:

Pos Team/Auto Zeit/Diff 1 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 2:47:47,6 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 27,8 3 Suninen/Lehtinen (FIN), Ford + 37,9 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:13,4 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:20,5 6 Tidemand/Barth (S), Skoda R5 + 10:29,3 7 Gryazin/Federov (RUS), Hyundai R5 + 12:27,0 8 Bulacia/Bernarcchini (BOL/I), Citroën R5 + 13:37,5 9 Greensmith/Edmondson (GB), Ford + 13:56,5 10 Veiby/Andersson (N/S), Hyundai R5 + 15:32,2

WM-Fahrerwertung – Stand nach 3 von 13 Läufen:

Platz Fahrer, Nation, Auto Punkte 1. Ogier/Ingrassia (F), Toyota 62 2. Evans/Barritt (GB), Toyota 54 3. Neuville/Gilsoul (B), Hyundai 42 4. Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 40 5. Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 38 6. Suninen/Lehtinen (FIN), Ford 26 7. Lappi/Ferm (FIN), Ford 24 8. Loeb/Elena (F/MC), Hyundai 8 9. Katsuta/Barritt (J/GB), Toyota 8 10. Tiedamnd/Barth (S), Skoda R5 8

WM-Herstellerwertung – Stand nach 3 von 13 Läufen: