In Schweden wird am Sonntag wieder gedriftet

Die Zeit ohne Rallyes ist am Sonntag, 7. Juni, endlich vorbei, zumindest für einen Tag in Schweden, wenn sich in Toryby, dem zentralen Service der WM-Rallye Schweden, bei einem Rallyesprint wieder die Räder drehen.

Am Sonntag darf bei einem kurzen Rallyesprint in Torsby wieder gedriftet werden, allerdings ohne Zuschauer vor Ort, aber die Rallye wird im Fernsehen am Sonntagnachmittag in Schweden auf SVT1 gezeigt.

Die Rallye beginnt mit einem Shakedown, bevor die Fahrer zwei Qualifikationsläufe bestreiten und ihre beste Zeit zählt. Die schnellsten drei gehen direkt ins Halbfinale, und die nächsten beiden schnellsten Fahrer stehen vor einem KO-Lauf, um über die verbleibende Qualifikations zu entscheiden.

Jedes Halbfinale umfasst zwei Etappen und der Fahrer mit der besten Gesamtzeit aus jedem Duell qualifiziert sich für das Finale. Das B-Finale für die verlorenen Halbfinalisten geht dem A-Finale voraus, die beide dasselbe Format haben.

Die gesamte Prüfung wird von sieben Bodenkameras und Bordkameras in jedem Auto abgedeckt, während eine Drohne spektakuläre Bilder vom Himmel liefert.

Glenn Olsson, Lockdown-Direktor der Rallye Schweden, sagte, der Sprint-Charakter der Veranstaltung würde für Aufregung und engen Wettbewerb sorgen.

Eine beeindruckende Auswahl eingeladener Fahrer, auch aus der Rallye-Weltmeisterschaft, Pontus Tidemand und Oliver Solberg, sowie der frühere Rallycross-Weltmeister Mattias Ekström, bestreiten den einmaligen Event auf der kurzen Schotterprüfung.

Tidemand, Doppelweltmeister in der WRC 2-Serie, der derzeit Dritter in der WRC 2-Wertung ist, wird einen Skoda Fabia fahren. Solberg, der an der WRC 3 teilnimmt, wird am Steuer eines Volkswagen Polo sitzen.

«Es ist so fantastisch, zurück zu sein», sagte Solberg. «Ich habe es so sehr vermisst, den Overall anzuziehen, ins Auto zu steigen, die Tür zu schließen und den Starterknopf zu drücken. Ich muss den Organisatoren der Veranstaltung ganz herzlich gratulieren. Was sie machen, ist erstaunlich. Natürlich tut es uns allen leid, dass keine Zuschauer kommen, aber solange wir noch dieses Coronavirus haben, müssen wir sehr vorsichtig und vernünftig sein.»

Ekström und der FIA Junior WM-Champion von 2018, Emil Bergkvist, werden ebenfalls Fabias fahren, während P-G Andersson, der 2004 und 2007 den Juniorentitel gewann, in einem Ford Fiesta antreten wird. Die Liste wird von Jonna Eson Brådhe in einem Mitsubishi Mirage vervollständigt.

«Covid-19 hat die Rallye in den letzten Monaten zum Schweigen gebracht, aber jetzt ist es Zeit, dass die Motoren wieder brüllen. Einige der größten schwedischen Motorsport-Namen, darunter vier Weltmeister, werden auf Straßen antreten, die durch unsere WM-Runde berühmt wurden», sagte Olsson. «Das Knockout-Format garantiert, dass die Fahrer jede Zehntelsekunde kämpfen müssen, und selbst der kleinste Fehler könnte sich als kostspielig erweisen.»

Der WM-Veranstalter wird ein einstündiges Highlight-Programm für die weltweite Ausstrahlung produzieren, das am Montagabend auch auf WRC + verfügbar sein wird.