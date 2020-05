Ford unterstützt M-Sport auch für 2022

Richard Millener, Teamchef bei M-Sport, kann für die Entwicklung des neuen Ford Rallyeautos mit Hybridantrieb für 2022 weiter auf die Hilfe von Ford vertrauen.

Auch wenn die Belegschaft bei M-Sport wegen der Corona-Krise stark reduziert ist, wird dort intensiv an der Entwicklung des neuen Ford mit Hybridantrieb nach den Vorgaben für 2022 gearbeitet.

«Jetzt ist überraschenderweise mehr Zeit für Designer, weil es zurzeit keine Rallye gibt. Wir konnten uns auf die Entwicklung und Gestaltung der Autos konzentrieren. Wir haben große Fortschritte in der Designarbeit gemacht, aber es wird natürlich auch Komplikationen geben, da wir nur einen kleinen Prozentsatz der Belegschaft vor Ort haben», erklärte Millener gegenüber britischen Medien. «Wir können daher nicht mit der ganzen Kapazität arbeiten.»

Ford ist Ende 2012 aus der WRC ausgestiegen und hilft M-Sport dennoch weiterhin in bestimmten Bereichen. Und diese Hilfe ist für das britische Team von entscheidender Bedeutung, insbesondere mit Blick auf die Saison 2022 mit der Entwicklung eines neuen Autos.

«Ohne sie wäre dieses ganze Projekt unmöglich. Sie bieten Hilfe in allen Aspekten des Designs. Wir haben tägliche Treffen in Europa und den Vereinigten Staaten, um das bestmögliche Auto zu entwickeln», so Millener.

Mit Hybridblöcken, die das deutsche Unternehmen Compact Dynamics herstellt und die Anfang nächsten Jahres erhältlich sind, hoffen die Hersteller, ihre ersten Tests im ersten Quartal 2021 zu fahren, was für den Teammanager bei M-Sport eine Notwendigkeit ist.

«Mit den Vorschriften, die für den ersten Lauf im Jahr 2022 in Kraft treten sollen, haben wir nicht viel Zeit, um am Auto zu arbeiten. Ich denke, möchten wir nach zwölf Monaten sehen, dass das Auto auch fährt, bevor wir mit dem ersten Test beginnen. Wie man sieht, haben wir nicht viel Zeit.»