Weltmeister Ott Tänak endlich wieder am Lenkrad

Weltmeister Ott Tänak war letzte Woche zum ersten Mal seit mehr als zwei Monaten wieder in seiner natürlichen Umgebung, als er einen Hyundai i20 R5 testen konnte.

Tänak vermisst wie seine Kollegen in der Rallye-Weltmeisterschaft den echten Wettbewerb. Seit seiner Rückkehr nach der letzten noch absolvierten WM-Rallye in Mexiko Mitte März saß er wegen der Corona-Krise nicht mehr am Lenkrad eines Rallye-Autos. Nun verschaffte ihm sein Arbeitgeber Hyundai eine kleine Abhilfe.

Er durfte letzte Woche im Hyundai i20 R5 Entwicklungstests auf den Stra0en rund um Otepää in seiner Heimat Estland durchführen und Hyundai Motorsport bei der Fahrwerksabstimmung und der Motoreinstellung helfen. Er absolvierte bei diesem Testtag 160 km.

«Es war überhaupt nichts Wichtiges, nur einige Zeit, um ins Auto zu steigen und zu fahren. Ich habe im i20 R5 nicht so viel gemacht, also war es wirklich toll, damit zu fahren, und ich bin sehr beeindruckt», sagte er gegenüber DirtFish.com. «Aber hauptsächlich war es einfach schön, nach der längsten Zeit, die ich jemals außerhalb eines Rallyefahrzeugs verbracht habe, wieder im Rallyeauto sitzen zu können. Ich wollte wieder arbeiten - wieder richtig arbeiten.»

Andrea Adamo, Direktor von Hyundai Motorsport, war mit den Ergebnissen der laufenden Entwicklung zufrieden. «Es ist gut, ein wirklich positives Feedback von Ott, der jetzt das Auto steuerte, zu bekommen. Mit dem i20 R5 haben wir einen sehr guten Saisonstart hingelegt: Bei den bisherigen drei WM-Runden erzielte der i20 R5 jedes Mal eine Podiumsplatzierung in der WRC2. Jari Huttunen fuhr sogar mit seinem i20 R5 in die Top 10 und gewann die WRC3 in Schweden. Ich bin ein wenig traurig, weil ich jetzt beim Test nicht bei Ott sein konnte. Wie er und alles anderen vermissen wir den Rallyesport sehr. Es wäre toll, endlich wieder die Rallye-Autos fahren zu sehen.»