Adamo (Hyundai): «Die Lage 2021 wird noch schlimmer»

Mit der Corona-Pandemie befinden sich die Automobilhersteller und damit der Motorsport im Allgemeinen in einer Krisensituation, die zu Budgetkürzungen zwingt.

In einem Interview mit «World in Motorsport» erklärte der italienische Hyundai-Regisseur Andrea Adamo insbesondere, dass es am schwerwiegendsten sei, die Budgets für die nächste Saison notwendigerweise zu reduzieren. Adamo fordert schnelles Handeln, um die Weltmeisterschaft zu erhalten und damit das Engagement der Hersteller zu gewährleisten.

«Wenn wir jetzt nicht reagieren oder wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir ein Problem haben. Ich arbeite mit meinen Kollegen und intern zusammen, um zu versuchen, 2021 zu sichern, weil 2020 in Gefahr ist, aber ich denke, 2021 ist in einer noch gefährlicheren Situation, weil ich nicht sehe, wie ich das gleiche Budget, wie ich dieses Jahr hatte, haben kann», erklärte Adamo.

Hyundai ist der Titelverteidiger und hat nur noch ein Ziel vor Augen: Den erneuten Titelgewinn. Dafür muss das Budget auf dem gleichen Niveau sein, sonst ist das Engagement des koreanischen Herstellers nutzlos.

«Wenn wir nach dem Budget für 2021 fragen und nicht über die geeigneten Maßnahmen zur Kostensenkung verfügen, besteht das Risiko, dass jemandem das Geld ausgeht. Wenn man den Vorstand bittet, Geld zu geben, wird man gefragt, ‚wie viel man gewinnen muss’ und nicht wie viel man braucht, um im Wettbewerb zu bleiben. Wenn er mir nicht das Geld geben kann, um zu gewinnen, wird er mir nur sagen, wir werden Ihnen das Geld nicht geben», führte Adamo weiter aus.

Die Kosten waren noch nie so hoch wie heute. Nun soll es laut FIA 2022 billiger werden, aber diese Informationen wurden bereits von Tommi Mäkinen, dem Direktor von Toyota Gazoo Racing, unter anderem in Frage gestellt.

«Wir müssen handeln, denn wenn wir auf die Probleme reagieren, wird es zu spät sein. Das Problem, das ich den FIA-Verantwortlichen und dem Veranstalter bereits zu erklären versucht habe, ist ganz klar, dass diese Situation keine vorübergehende Krankheit ist, es ist ein großes Problem, das wir in Zukunft haben werden. Wir müssen klug sein und Regeln aufstellen, die uns nicht zwingen, einen riesigen Geldbetrag für die Herstellung dieser Autos auszugeben. Wenn es erschwinglich ist, werden wir da sein, aber nicht, wenn mir meine Chefs mir sagen werden, was ich tun soll», so Adamo.

Laut Adamo sind die aktuellen Vorschriften von der wahren Identität der Rallye abgewichen.

«Die Richtung, die mit einer ganz bestimmten Weltmeisterschaft eingeschlagen wurde, kann nicht ewig dauern. Es ist nicht die DNA einer Rallye und es ist nicht die DNA der Kategorien, es ist nicht das, was benötigt wird. Das beste Beispiel ist, was Malcolm Wilson getan hat. Er schuf einen Markt für diese Autos, die verkauft wurden, damit jeder sie benutzen konnte. Wenn man die Rallye wie die Formel 1 machen will, wird man sie töten. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es bereits Versuche gegeben hat und es nie ein großer Erfolg war. Sie können die Rallye nicht in die Formel 1 verwandeln. Es wird niemals funktionieren.»