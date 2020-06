Tänak im Hyundai i20 WRC bei estnischer Rallye

Der amtierende Champion Ott Tänak wird am kommenden Samstag, 4. Juli 2020, im Hyundai i20 WRC bei der nationalen Rallye Viru in seiner Heimat Estland starten.

«Ich bin froh, dass das Team es uns ermöglicht, unter Wettbewerbsbedingungen auf den Straßen meines Landes zu fahren. Wir haben gerade einen produktiven Test in Finnland abgeschlossen und jetzt ist es wichtig, zum Rhythmus des Wettbewerbs zurückzukehren», erklärte Tänak.

«Virumaas Straßen waren schon immer etwas schwierig und wir brauchen sie jetzt. In den ersten Jahren meiner Karriere habe ich viel Zeit in der Region verbracht und kann es kaum erwarten, diese Strecken mit einer neuen Generation der World Rally Cars auszuprobieren», so Tänak.