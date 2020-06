Lettland erteilt Rallye-WM eine Absage

Die Organisatoren der Liepaja Rallye in Lettland haben bestätigt, dass die Gespräche mit den Verantwortlichen der Rallye-Weltmeisterschaft eingestellt wurden.

Trotz des gemeinsamen Interesses der beiden Seiten waren sich RA Events und die WM-Verantwortlichen letztendlich nicht einig, dass die lettische Runde der Rallye-Europameisterschaft im kommenden August in den Kalender der Rallye-WM aufgenommen wird.

«Zunächst einmal danken wir dem WM-Veranstalter für die Anerkennung der EM-Rallye Liepaja als eine Veranstaltung, die es wert ist, in die Rallye-Weltmeisterschaft aufgenommen zu werden. Dies ist ein Beweis für die Arbeit, die wir seit 2012 geleistet haben, als wir 2013 mit den Vorbereitungen für die erste Liepāja-Rallye begonnen haben. Wir danken auch der FIA und Eurosport Events für ihre Hilfe », kommentiert Raimonds Strokšs, Direktor von RA Events.

«In den letzten Tagen haben wir hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben dem WM-Veranstalter gezeigt, dass wir und ganz Lettland keine Angst haben, hart zu arbeiten und eine Herausforderung anzunehmen, die so groß ist wie eine WM-Veranstaltung in so kurzer Zeit. Aus verschiedenen Gründen wurde jedoch vereinbart, dass die ERC-Rallye Liepaja in diesem Jahr nicht in den neu überarbeiteten Kalender der Rallye-WM aufgenommen wird», so Strokšs.

«Wir müssen uns daran erinnern, dass Lettland und der EM-Rallye Liepāja eine einmalige Gelegenheit geboten wurden. Wir waren einen Schritt davon entfernt, eine Einigung über die erstmalige Ausrichtung einer WM-Rallye in den baltischen Ländern zu erreichen, und wir müssen noch entscheiden, zu welchen Möglichkeiten dies in Zukunft führen könnte. Aber in den letzten Wochen haben wir nie aufgehört, an der Vorbereitung der zweiten Runde der FIA EM-Saison zu arbeiten, und wir freuen uns darauf, eine weitere äußerst erfolgreiche Ausgabe unserer Rallye zu liefern, die immer unser Ziel war.»

Nach dieser Bestätigung behält die Liepaja Rallye vom 14. bis 16. August ihren Platz im EM-Kalender. Für die Weltmeisterschaft wird das Kalender-Update bis Ende Juni erwartet.