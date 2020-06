Die FIA möchte mindestens vier weitere WM-Läufe

In dieser immer noch heiklen Situation arbeiten die FIA und der WM-Promoter hart daran, einen überarbeiteten Kalender für die Rallye-Weltmeisterschaft zu entwickeln.

Die Diskussionen rund um den WM-Kalender sind in vollem Gange. Der FIA-Weltrat, der am 19. Juni stattfand, brachte allerdings kein Licht ins Dunkeln. Die verschiedenen Ankündigungen, die kürzlich gemacht wurden, bringen wenig Sicherheit. Die Aufhebung der Corona-Restriktionen in einigen Ländern lässt auf Optimismus schließen, während die Angst vor einer zweiten Epidemiewelle zunimmt.

Die Automobilsport-Organisation wartet jedoch auf Vorschläge für einen überarbeiteten Zeitplan, damit dieser so schnell wie möglich zur Genehmigung vorgelegt werden kann. Die Legitimität von Weltmeistertiteln basiert auf einem Kalender mit mindestens sieben Veranstaltungen, die drei Rallyes in Monte Carlo, Schweden und Mexiko im ersten Quartal wurden bereits gewertet.

«Die realistischste Perspektive ist ein Kalender mit sieben Veranstaltungen, und wir stehen kurz davor, ihn zu erreichen. Natürlich gibt es immer viele Fragezeichen, aber ich habe ein großes Engagement der Organisatoren gesehen, alles zu tun, um Teil der Meisterschaft zu sein. Wir haben dasselbe bei anderen Meisterschaften wie in der Europameisterschaft gesehen und die enorme Arbeit, die die Organisatoren der Rallye Roma Capitale geleistet haben, indem sie eine Anwendung zur sozialen Distanzierung entwickelt haben, um ihre Veranstaltung organisieren zu können», spezifiziert Yves Matton, Chef der FIA-Rallyekommission.

Parallel zu den durch den Kalender verursachten Problemen bleibt die Frage nach der Zulassung der Öffentlichkeit offen. Die von bestimmten Regierungen auferlegten Beschränkungen stellen die gute Durchführbarkeit bestimmter Rallyes in Frage.

«Die DNA der Rallye macht die Organisation von Veranstaltungen ohne Publikum recht komplex. Deshalb haben wir den Entscheidungsprozess mit Regierungsentscheidungen verknüpft. Da die Entwicklung der nationalen Gesundheitspolitik noch ungewiss ist, mussten wir uns etwas Zeit nehmen, um einen neuen Kalender zu erstellen», so Matton.

Lettland aus dem Rennen, nur Estland, die Türkei, Ypern, Deutschland, Sardinien, Japan, Argentinien und die Rallye du Valais stehen dieses Jahr offiziell auf der Liste der möglichen Rallyes.