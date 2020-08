Keine Zuschauer bei der Rallye Türkei erlaubt

Die Rallye Türkei, der fünfte von sieben geplanten Läufen zur Rallye-Weltmeisterschaft vom 18. bis 20. September in Marmaris, findet ohne Zuschauer statt.

Angesichts der mit der Corona-Pandemie verbundenen Unsicherheiten haben sich die Organisatoren des türkischen WM-Laufes für eine radikale Einhaltung entschieden und Zuschauer verboten.

In einer einfachen Nachricht auf der offiziellen Website heißt es: «Die Rallye 2020 Türkei wird im Rahmen der Maßnahmen gegen die Covid-19-Epidemie ohne Zuschauer stattfinden», bestätigten die Organisatoren daher die Informationen, die seit einigen Tagen im Umlauf waren. Die fünfte Runde der WRC 2020 findet daher quasi hinter verschlossenen Türen statt, eine Premiere in der Weltmeisterschaft seit ihrer Gründung im Jahr 1973.

Nächste Woche beschränkte Estland die Anzahl der Zuschauer auf 16.000, aufgeteilt in Gruppen von bis zu 1.000 pro Zone. Sardinien hat seinerseits bereits angedeutet, dass es sehr hart daran arbeitet, eine solche Maßnahme zu vermeiden, auch wenn die Entscheidung Anfang September der italienischen Regierung obliegt. In Belgien arbeiten die Organisatoren auch an einem Konzept, das Ende November für Ypern eingeführt werden soll.