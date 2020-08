Rallye Türkei mit abgespecktem Programm

Zwei Wochen nach der geplanten Wiederaufnahme in Estland wird die Weltmeisterschaft vom 18. bis 20. September in der Türkei und in Marmaris mit dem fünften Lauf fortgesetzt.

Die Rallye mit oft brutalen Schotterpisten folgt dem Beispiel des WM-Newcomers Estland und bietet einem gegenüber dem Vorjahr abgespeckte Ausgabe an. Die sportlichen Kriterien sind diesmal nur zwölf (2019 = 17) Prüfungen über 223 Bestzeitkilometer (2019 = 309 km). Die FIA gestattete diese Reduzierung um 95 km, um die Durchführung der Rallye in der Türkei zu ermöglichen.

Dennoch bietet die «Kurzversion» der Rallye Türkei einige sehr selektive Prüfungen aus dem Vorjahr, so auch die 31,79 km lange Yesibelde 1 oder die 38,15 lange Cetibeli, die jeweils zweimal absolviert werden. Am Freitag stehen am späten Nachmittag zwei Entscheidungen an. Am Samstag werden die drei Prüfungen zweimal abgespult. Auch bei den zwei Entscheidungen am Sonntag gibt es zwei Durchgänge.