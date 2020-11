Finale der Rallye-WM in Monza soll stattfinden 19.11.2020 - 13:09 Von Toni Hoffmann

WRC © Monzarally Das WM-Finale in Monza soll stattfinden

Die FIA und der Promoter der Rallye-Weltmeisterschaft haben am Mittwoch bestätigt, dass das neu angesetzte Finale am ersten Dezember-Wochenende am norditalienischen Grand Prix-Kurs von Monza stattfinden soll.