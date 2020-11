Sébastien Ogier bleibt auch 2021 bei Toyota

Sébastien Ogier hat einen neuen Einjahresvertrag mit Toyota Gazoo Racing unterzeichnet, der ihn auch 2021 bei der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) halten wird.

Der Franzose, der bei der ACI Rallye Monza, dem WM-Finale und siebten Saisonlauf (3. bis 6. Dezember) im nächsten Monat um den siebten Weltmeistertitel kämpft, hatte zu Beginn des Jahres angekündigt, dass er nach einer einzigen Saison beim japanischen Hersteller Ende 2020 aus der WRC ausscheiden werde.

Die Auswirkungen von Covid-19, die die diesjährige WRC-Saison verändert und verkürzt haben, veranlassten Ogier, seine Pläne zu überdenken, und er bestätigte am Freitagnachmittag (20. November), dass er ein weiteres Jahr bei Toyota bleiben wird.

«Wir hatten eine kurze Saison mit nur wenigen Rallyes, aber genug für mich, um zu sehen, dass ich wirklich gerne mit dem Team zusammenarbeite. Ich fahre dieses Auto gerne», sagte Ogier. «Es war nicht mein ursprünglicher Plan, aber ich denke, dieses Jahr war für alle auf diesem Planeten sehr speziell, und die Tatsache, dass ich wie die meisten Menschen dieses Jahr viel Zeit zu Hause verbringen musste, habe ich in der letzten Saison nicht gemacht Es war nicht großartig, dass ich erwartet hatte, meine Karriere mit einer so seltsamen Saison zu beenden.»

Ogier weiter: «Das war sicher einer der Gründe, meine Meinung über meinen Rücktritt zu ändern. Der Plan ist, 2021 weiter zu pushen und hoffentlich eine bessere, normale Saison zu haben und zu versuchen, auf einen letzten Titel zu drängen. “

Ogier kam nach einer enttäuschenden Saison mit Citroën Racing im Jahr 2019 zu Toyota Gazoo Racing.

Er startete mit dem zweiten Platz bei der Rallye Monte-Carlo bei seinem Debüt im Yaris World Rally Car und gewann bei seinem dritten Start in Mexiko und die Tabellenführung. Weitere Podestplätze in Estland und Italien bedeuten, dass er im Kampf um den Fahrertitel 14 Punkte hinter seinem zweimal siegreichen und in der WM führenden Teamkollegen Elfyn Evans ins Saisonfinale einzieht. Ogier war auch maßgeblich an Toyotas Versuch beteiligt, den Herstellertitel zurückzugewinnen. Toyota liegt vor der Endrunde sieben Punkte hinter Spitzenreiter Hyundai.

«Auf jeden Fall besteht das Potenzial, Rallyes und Meisterschaften zu gewinnen. Das ist also alles, wonach ein Rallyefahrer sucht. Ich denke, alle Zutaten sind hier, also lass es uns jetzt tun und ich freue mich schon auf die nächste Saison», fügte Ogier hinzu.

Die Ankündigung bedeutet, dass die Aufstellung von Toyota für 2021 abgeschlossen ist, weil sowohl Evans als auch Kalle Rovanperä noch ein weiteres Jahr auf ihren Verträgen haben. Der Japaner Takamoto Katsuta wird voraussichtlich sein TGR Rally Challenge-Programm in einem anderen Yaris fortsetzen.