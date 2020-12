Monza: Drama um Titelanwärter Elfyn Evans 05.12.2020 - 15:56 Von Toni Hoffmann

Drama am Nachmittag des Finales zur Rallye-Weltmeisterschaft in Norditalien: Der bislang in der WM Führende Elfyn Evans rutschte eine Böschung hinunter und musste aufgeben, Sébastien Ogier auf Kurs zum siebten Titel.