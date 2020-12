Monza: Neuville mit schnellster Zeit im Shakedown

Der letzte Shakedown der auf sieben Läufe verkürzten Saison der Rallye-Weltmeisterschaft mit dem Finale im italienischen Monza ging an Hyundai, Thierry Neuville war Schnellster vor Ott Tänak.

Der 4,64 km lange Shakedown wurde im Autodrom absolviert. Nach einem kurvenreichen Start neben dem Fahrerlager ging es über einen Teil der modernen Rennstrecke durch die Ascari-Schikane und führte dann mit einigen Schotterpassagen in den schneebedeckten Waldpark.

Der fünffache Vizechampion Thierry Neuville, der noch mathematische Chancen auf seinen ersten Titel hat, markierte im Hyundai i20 WRC im legendären Autodrom in Monza mit 3:08,2 Minuten die inoffizielle Bestzeit und war dort schon 2,1 Sekunden schneller als sein Teampartner, der noch amtierende Weltmeister Ott Tänak. Es folgte mit einem Rückstand von 2,8 Sekunden auf Neuville mit dem WM-Zweiten Sébastien Ogier der nächste Titelanwärter, der im Toyota Yaris WRC neun Zehntelsekunden vor seinem Teamkollegen Kalle Rovanperä lag. Ihr Stallgefährte, der in der WM mit 14 Punkten vor Ogier führende Elfyn Evans, wurde mit einer Zeit von 3:15,2 Minuten als Neunter geführt.

Das neue WM-Finale ist der kürzeste, aber auch der kompakteste WM-Lauf. Die Gesamtlänge beträgt nur 513,90 km. 16 Prüfungen führen 241,14 Bestzeitkilometer. Am Donnerstag und Freitag stehen sechs Entscheidungen über 73,94 km ausschließlich im Autodrom in Monza auf und neben der Grand Prix-Strecke zur Disposition. Am Samstag verlässt die Rallye das Autodrom. Drei Prüfungen, die am Nachmittag wiederholt werden (= 126,95 km), werden auf den Bergstraßen im Alpenvorland nördlich von Bergamo absolviert. Der zweite Tag endet mit der 10,31 km langen Entscheidung auf der Rennstrecke. Am Sonntag stehen die letzten drei Entscheidungen der auf sieben Läufe reduzierten WM-Saison 2020 im Autodrom an.

Die Situation im Titelrennen: Elfyn Evans (Toyota) 111 Punkte, Sébastien Ogier (Toyota 97), Thierry Neuville (Hyundai/87) und Ott Tänak (Hyundai/83).

ACI Rallye Monza – inoffizielle Shakedown-Zeiten (4,64 km):

Pos Team/Auto Zeit/Diff 1 Neuville/Gilsoul (B), Hyundai 3:08,7 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 3:10,8 3 Ogier/Ingrassia /F), Toyota 3:11,5 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:12,4 5 Katsuta/Barritt (J/GB), Toyota 3:12,8 6 Greensmith/Edmondson (GB), GB 3:13,0 7 Veiby/Andersson (NS), Hyundai 3:13,1 8 Sordo/Del Barrio (E), Hyundai 3:15,9 9 Evans/Martin (GB), Toyota 3:15,2 10 Suninen/Lehtinen (FIN), Ford 3:15,4

WM-Fahrerwertung – Stand nach 6 von 7 Läufen:

Platz Fahrer, Nation, Auto Punkte 1. Evans/Barritt (GB), Toyota 111 2. Ogier/Ingrassia (F), Toyota 97 3. Neuville/Gilsoul (B), Hyundai 87 4. Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 83 5. Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 70 6. Suninen/Lehtinen (FIN), Ford 44 7. Lappi/Ferm (FIN), Ford 38 8. Sordo/Del Barrio (E), Hyundai 26 9. Breen/Nagle (IRL) Huyndai 25 10. Loeb/Elena (F/MC), Hyundai 24

WM-Herstellerwertung – Stand nach 6 von 7 Läufen: