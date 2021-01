Rallye Arctic: Bottas Sechster, Hänninen siegt

Der Mercedes-F1-Werkspilot und F1-Vizechampion Valtteri Bottas wird bei der Rallye Arctic in seiner finnischen Heimat Sechster, den Sieg feiert Toyota-Testfahrer Juho Hänninen, Oliver Solberg beim Hyundai-Debüt Dritter.

Juho Hänninen gewann an diesem Wochenwochenende die Rallye Arctic Lappland in Finnland. Diese Rallye wird in ihrer zweiten Austragung in diesem Jahr als echte Winterrallye Ende Februar in der Rallye-Weltmeisterschaft debütieren.

Juho Hänninen nutzte diese Rallye in seiner Heimat am Polarkreis in Lappland auch zu Testzwecken für Toyota. Er kam im Toyota Yaris WRC nach acht Winterprüfungen mit einem Vorsprung von 2:29 Minuten auf Teemu Asunmaa im Skoda Fabia Rally2 Evo ins Ziel. Beim zweiten Platz gab es ein Foto-Finish. Oliver Solberg, erstmals am Steuer seines neuen Dienstwagens Hyundai i20 R5 verpasste den Ehrenrang um nur eine Sekunde. Am zweiten Tag, am Samstagmorgen lag Solberg junior noch 40 Sekunden hinter Asunmaa.

Hänninen: «Ein guter Test, die Arbeit ist erledigt. Für die anderen wird es einfacher sein, vor der Rallye mit dem Training zu beginnen. Wir haben neue Reifen und Teile am Auto getestet.»

Valtteri Bottas, im Citroën DS3 WRC zum zweiten Mal am Start, seinerseits landete schließlich unter den Top 6 (+ 3:48), nachdem er nach eigener Aussage viel Spaß hatte. «Es ist gut, im Ziel zu sein, ich habe immer noch viel über die Rallye gelernt und die Besondere», sagte Bottas.