Grünes Licht für Monte Carlo mit neuem Zeitplan

Der Automobile Club de Monaco hat die neue Strecke für die Rallye Monte Carlo veröffentlicht, von der er hofft, dass die Saisoneröffnung der Rallye-Weltmeisterschaft wie geplant stattfindet.

Um sich an die lokalen Vorgaben zu halten, die zur Begrenzung der Verbreitung von COVID-19 eingeführt wurden, werden an jedem Tag frühzeitig Maßnahmen ergriffen. Der Zeitplan für die Veranstaltung vom 21. bis 24. Januar wurde geändert, um den von der französischen Regierung erlassenen Sperrstunde-Vorschriften für die Corona-Pandemie zu entsprechen.

Die Abschnitte am Donnerstag, Freitag und Samstag werden jeden Tag um 2:30 Uhr früher durchgeführt. Am Donnerstag läuft die erste Prüfung von Saint-Disdier - Corps um 14:08 statt um 16:38 Uhr, und die folgende von Saint-Maurice - Saint-Bonnet beginnt um 15:06 und nicht um 17:36 Uhr, was bedeutet, dass die Teams um 16:01 statt 18:31 wieder im Service in Gap sind. .

Freitag, 22. Januar (vorherige Startzeit - neue Startzeit):

SS3 Aspremont - La Batie-des-Fonts 1, 08:17 neu 06:10 Uhr

SS4 Chalancon - Gumiane 1, 09:38 neu 07:28 Uhr

SS5 Montauban-sur-L'ouveze - Villebois-les-Pins, 11:11 neu 09:01 Uhr

SS6 Aspremont - La Batie-des-Fonts 2, 14:47 neu 12:17 Uhr

SS7 Chalancon - Gumiane 2, 16:08 neu 13:38

Service in Gap ab 16:46 Uhr

Die geplante zweite Passage von Montauban-sur-L'ouveze - Villebois-les-Pins (SS8) wurde wegen der Ausgangssperre ab 18:00 Uhr abgesagt..

Samstag, 23. Januar (vorherige Startzeit - neue Startzeit):

SS9 La Breole - Selonnet 1, 09:17 neu 06:30 Uhr

SS10 Saint-Clement - Freissinieres, 11:08 neu 08:18 Uhr

SS11 La Breole - Selonnet 2, 15:08 neu 12:08 Uhr

Der Parc Fermé in Monaco wird um 16:08 Uhr eröffnet, drei Stunden früher als ursprünglich für 19:08 Uhr geplant.

Sonntag, 24. Januar:

SS12 Puget Théniers - La Penne 1, 08:30 Uhr

SS13 Briançonnet - Entrevaux 1, 10:08 Uhr

SS14 Puget Théniers - La Penne 2, 10:45 Uhr

Re-grouping Briançonnet, 11:25 Uhr neu

SS15 Briançonnet - Entrevaux 2, 12:18

Ziel in Monaco, 14:08 Uhr

Der Verlust des Tests Montauban-sur-L’ouveze - Villebois-les-Pins macht diese kürzeste Rallye in Monte Carlo mit 14 Prüfungen (= 260 km) noch kürzer. Alle logistischen Aspekte der Formalitäten vor dem Start wurden weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass nach 18:00 Uhr nichts mehr ausgeführt wird.

Die Regionalregierung in Gap hat die Überarbeitungen der Veranstaltung mit einer formellen Dokumentation und Bestätigung akzeptiert, die Anfang nächster Woche erwartet wird. Wie bei allen früheren Veranstaltungen, die mitten in der COVID-19-Pandemie durchgeführt wurden, wird die Organisation der Veranstaltung unter der Aufsicht und Einschränkung der regionalen und nationalen Regierung durchgeführt. Die französische Regierung überwacht die Coronavirus-Situation kontinuierlich. Mögliche Änderungen der Vorschriften und der Sperrung werden am 13. Januar und eine Woche später am 20. Januar vorgenommen.

Am 8. Januar verzeichnete Frankreich 590 Todesfälle und 19.814 neue Fälle - ein deutlicher Rückgang gegenüber einem Höhepunkt der zweiten Welle am 7. November, als 86.852 neue Coronavirus-Fälle gemeldet wurden und täglich mehr als 1.000 Menschen starben.