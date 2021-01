M-Sport testet für Rallye Monte Carlo

Nachdem Toyota und Hyundai gerade ihr Testprogramm für die Rallye Monte Carlo abgeschlossen haben, hat M-Sport an vier aufeinander folgenden Testtagen begonnen.

An diesem Donnerstag in der Ardèche hat Teemu Suninen als erster Ford-Pilot mit dem Test für die Rallye Monte Carlo auf den überwiegend trockenen Strecken begonnen. Am Freitag folgt ihm im Ford Fiesta WRC Gus Greensmith, der erstmals die komplette Saison für M-Sport Ford bestreiten wird. Das Testprogramm kann als Anzeichen dafür gedeutet werden, dass das Team auch beim Saisonauftakt starten kann.

Dieses Testprogramm markiert eine Rückkehr zur Normalität für das britische Team, das seit Februar 2020 keine Tests mehr für die Vorbereitung der Rallye Mexiko absolviert hat. Seitdem hat M-Sport mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie und der Wirtschaftskrise kein solches Programm mehr organisiert.

Schließlich wird Adrien Fourmaux an diesem Wochenende zwei Testtage hinter dem Lenkrad seines Ford Fiesta Rally2 absolvieren.