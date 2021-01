Toyota Yaris WRC für die Titeljagd im neuen Look

Toyota ist für die Titeljagd 2021 bereit und hat dem Yaris WRC hierfür einen neuen Look verpasst, das Toyota Gazoo Racing Team hat zwar den Herstellertitel verpasst, dafür wurde Sébastien Ogier zum siebten Mal Weltmeiste

Die neue Lackierung ähnelt der des neuen GR010 HYBRID für die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft, mit einem Design auf dem GR-Schriftzug, der auf die starke Verbindung zwischen Toyotas Wettbewerbsautos und Straßenautos wie dem GR Yaris hinweist. Unter diesem neuen Auftritt wird das Team das bewährte Paket des Toyota Yaris WRC zum fünften Mal in Folge fortsetzen, das letzte Mal, bevor 2022 neue technische Vorschriften für die Meisterschaft eingeführt werden.

Bisher hat das Auto 17 Siege in der WRC erzielt, mehr als ein Drittel der Veranstaltungen, an denen es teilgenommen hat, und 322 Bestzeiten. Nach dem Herstellertitel von 2018 war der Yaris WRC 2019 und 2020 das Meisterauto für die aufeinanderfolgenden Fahrer- und Beifahrerkronen geführt. 2021 ist es das Ziel des Teams, den gesamten Satz an Meistertiteln zu sichern. Die Zentrale ist nun bei Toyota Europe in Köln, neuer Teamleiter ist Jari-Matti Latvala.

Das Team arbeitet weiter an der Optimierung der Yaris WRC. Weitere Entwicklungen sollen im Jahr 2021 eingeführt werden. Das Auto ist jetzt auch mit Pirelli-Reifen ausgestattet, da das italienische Unternehmen ab dieser Saison der einzige Reifenlieferant für die Top-Kategorien der WRC ist.

Das Team genießt eine starke Kontinuität bis 2021, insbesondere mit seiner Fahreraufstellung, weil alle drei Crews für eine zweite Saison bleiben. Nach dem siebten Weltmeistertitel im Jahr 2020 kehren Sébastien Ogier und Julien Ingrassia zusammen mit Elfyn Evans und Scott Martin zurück, die in ihrer bisher stärksten Saison Zweiter wurden. Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen werden versuchen, auf ihrer vielversprechenden Rookie-Kampagne aufzubauen, in der sie den fünften Platz in der Meisterschaft belegten.

Die Saison beginnt am 21. und 24. Januar mit der klassischen Rallye Monte-Carlo.