Rallye Monte Carlo am Sonntag bei ServusTV 22.01.2021 - 16:22 Von Toni Hoffmann

WRC © Toyota Die Rallye Monte Carlo eröffnet die WM-Saison © Toyota Sébastien Ogier bei der Rallye Monte Carlo 2021 Zurück Weiter

Der Sender ServusTV hat am Sonntagmittag ein Schmankerl für die Rallyefans parat, ServusTV, Rechteinhaber für die TV-Übertragung in der Rallye-Weltmeisterschaft, ist am Sonntag ab 12:00 Uhr live bei der Rallye Carlo.