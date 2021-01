Der seltsame Saisonstart in die Rallye-WM 2021

Dieser Saisonstart in die Rallye-Weltmeisterschaft dürfte einen wichtigen Platz in der Chronik finden, einen solchen Start hat die Rallye Monte Carlo noch nie in ihrer 110-jährigen Historie erlebt, triste, ohne Zuschauer

Die Corona-Pandemie zwingt zu gewaltigen Änderungen, nicht nur im täglichen Leben, auch der Sport ist massiv betroffen, so auch keine Ausnahme im Rallyesport, auch nicht bei der berühmten Rallye Monte Carlo.

Es war in der französischen Alpenstadt Gap, der Rallye-Drehscheibe bis am Samstagmorgen in der Heimat von Sébastien Ogier, ein total ungewohnter Saisonstart, gerade für die prestigeträchtige Rallye Monte Carlo. Erstmals fand alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also ohne Zuschauer statt. Es war triste, so wie der graue Himmel über Gap. Die WM-Teams standen wegen der Einhaltung der Gesundheitsregeln im vorgegebenen Abstand und mit Mundmaske etwas verloren auf der leeren Startrampe ohne Kulisse. Es war ein bewölkter und leicht kühler Nachmittag hier in Gap. Die Temperaturen im Servicepark lagen derzeit bei 5 ° C und es kann später am Tag regnen.

Aufgrund der Pandemie gab es am Donnerstag keinen Shakedown, sodass es am Nachmittag mit zwei herausfordernden Geschwindigkeitsschüben sofort zum Einsatz kommt. Zwei Prüfungen (= 41,36 km) stehen am Donnerstag an. Start der ersten Prüfung um 14:08 Uhr, die zweite Uhr, 15:08 Uhr. Drei Minuten Abstand zwischen den WRC-Teams an diesem Wochenende.

Das Bild unten zeigt die aktuellen Bedingungen etwa 10 km vom Start der WP 1 entfernt.