Monte: Ott Tänak setzt die ersten Ausrufezeichen

Zur Erinnerung: Im Vorjahr hatte Ott Tänak bei seiner Jungfernfahrt mit dem Hyundai einen Horror-Crash, in diesem Jahr möchte er beim Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft diese Schmach mit der Führung tilgen.

Die neue Saison der Rally-Weltmeisterschaft ist eröffnet, doch es war mehr wegen der strengen Restriktionen aufgrund der Corona-Pandemie in der französischen Alpenstadt Gap unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein trister Saisonstart.

Doch das sportliche Programm brachte keine Einbußen. Nach den zwei einzigen Entscheidungen am Donnerstagnachmittag übernahm Ott Tänak im Hyundai i20 WRC das Zepter. Er beendete den ersten Monte-Tag 2021 mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden auf Kalle Rovanperä im Toyota Yaris WRC, dem mit 5,0 Sekunden Abstand sein Teamkollege, der Vizechampion Elfyn Evans folgte.

«Es lief nicht ganz so perfekt», gestand Tänak. «Ich habe den Motor am Start zweimal abgewürgt. Das hat mich ein paar Sekunden gekostet. Sonst aber hatten wir eine saubere Prüfung.»

Der 20-jährige Rovanperä gestand im Ziel der zweiten Prüfung und letzten Entscheidung am Donnerstag seine Verwunderung: «Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, dass meine Streckennoten und auch alles gepasst haben. Die Eisspione haben wirklich einen guten Job gemacht. So soll es weitergehen.»

Evans zu seinem Saisonstart: «Am Anfang war es mit den vielen eisigen Abschnitten sehr schwierig. Wir wurden vor der Prüfung so lange angehalten, dass wir mit null Grip angefangen haben und es ziemlich lange gedauert hat, bis wir während der Prüfung die Reifen etwas aufwärmt haben, um ein Gefühl zu bekommen.»

Der Vorjahressieger Thierry Neuville, im Hyundai i20 WRC mit einem Rückstand von 16,0 Sekunden Vierter, wollte keinen Kommentar abgeben.

Der Titelverteidiger und Lokalfavorit Ogier, nach Bredmsproblemen mit 16,9 Sekunden auf dem fünften Rang, selbstkritisch: «Ich war in dieser Prüfung wieder ziemlich vorsichtig. Schauen wir uns das heute Abend an. Ich bin sicher, dass das Team in der Lage sein wird, etwas zu verbessern.»

Den ersten Ausfall der neuen Saison meldete M-Sport Ford. Der Finne Teemu Suninen überschlag sich bei hoher Geschwindigkeit kurz vor dem Ziel der ersten Prüfung. Er und sein Beifahrer Mikko Markkula überstanden den Crash unverletzt.

Die erste Etappe wird am Freitag mit fünf weiteren Prüfungen um Gap fortgesetzt.

Reifenwahl (Pirelli):

Ogier: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (keine Spikes)

Suninen: 5 P Zero Supersoft

Sordo: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (keine Spikes)

Tänak: 5 P Zero Supersoft

Neuville: 5 P Zero Supersoft

Evans: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (keine Spikes)

Greensmith: 5 P Zero Supersoft

Rovanperä: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (keine Spikes)