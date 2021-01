Wirklich die letzte Saison für Sébastien Ogier?

Wir erinnern uns: Im letzten Jahr hatte Sébastien Ogier vor der Rallye Monte Carlo erklärt, das sei seine letzte Saison, dann aber wurde er zum siebten Mal Weltmeister, 2021 soll definitiv Schluss sein, sagt er.

Mit den Rücktrittserklärungen ist das manchmal so eine Sache. Da erklärte Sébastien Ogier 2020 vor dem ersten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Monte Carlo, am Ende des Jahres sei mit der WM Schluss. Dann aber funkte ihm die Corona-Pandemie dazwischen. Eine solch kurze Saison war nicht das, was er als Abschied wollte, auch wenn er zum siebten Mal Champion wurde. Also wollte er sich mit gebührender Leistung verabschieden und verlängerte bei Toyota um ein weiteres Jahr für 2021.

Doch bleibt es nun wirklich dabei? Sein neuer Teamchef Jari-Matti Latvala wäre nicht überrascht, ihn auch 2022, wenn mit den Hybridfahrzeugen eine neue Auto-Generation kommt, wieder bei einigen Rallyes aktiv zu sehen. Ogier möchte sich Ende 2021 von der Rallye-Weltmeisterschaft zurückziehen, so seine Aussage, aber der siebenfache Meister weigert sich, die Tür zu schließen, um in Zukunft in Teilzeit in die Serie zurückzukehren. Viele erwarten, dass der diesjährige Saisonauftakt die letzte Chance für den Franzosen sein würde, einen rekordverdächtigen achten Sieg bei der Rallye Monte Carlo zu erringen.

Ogiers Kommentare im Service Park der Rallye Monte Carlo in seiner Heimatstadt Gap scheinen dieser Theorie jedoch zu widersprechen.

«Erstens schließe ich die Tür nicht, um eines Tages wieder mit der Monte zu beginnen, das ist das Erste», sagte Ogier. «Zweitens würde ich sagen, dass ich nicht wirklich darüber nachdenke. Ich bin immer so auf das Rennen konzentriert, dass ich mir irgendwie nicht die Zeit nehme, wirklich so zu denken. Das ist der beste Weg, es so zu machen, wie ich es immer getan habe, um zu versuchen, auf dem Niveau zu bleiben. Wahrscheinlich ist es in der Saison, in der ich mich dem Ende nähere, stärker in meinem Kopf. Vielleicht habe ich einige Fragen, aber andererseits bin ich sehr zuversichtlich, was meine Wahl betrifft.»

Ogier weiter: «Ich habe viel darüber nachgedacht und beschlossen, dass es wegen des kurzen Jahres 2020 eine zusätzliche Saison ist, aber ich habe auch oft erwähnt, dass ich wirklich glaube, dass ich bereit bin, zum nächsten Schritt überzugehen und etwas zu tun sonst in meinem Leben, um mich ein wenig in meinem Leben zu verändern, um neue Herausforderungen zu haben, um neue Möglichkeiten zu haben, auch verschiedene Dinge zu tun. Bisher habe ich das Gefühl, dass ich die Saison wie immer beginne. Mal sehen, wie es im Laufe des Jahres läuft.»

Ogier gab zu, dass es «in der Neuzeit (Hybrid) möglich ist, noch ein paar Rallyes zu fahren», und dass er nicht den Fehler früherer Fahrer machen will, die sich zum Ruhestand verpflichtet haben, nur um in Zukunft zur WRC zurückzukehren.

Sein ehemaliger Volkswagen Teamkollege und frisch ernannter Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala sieht die Zukunft von Sébastien Ogier ein wenig anders und betonte schnell das Bedauern, das viele Fahrer nach ihrem Rücktritt haben.

«Ich habe auch das Gefühl, dass eine Rallye wie diese Rallye Monte Carlo ihn zum Nachdenken zwingt, obwohl Séb 2022 nicht die volle Meisterschaft absolviert, ja, ich wäre nicht überrascht, wenn wir ihn nächstes Jahr bei ein paar Rallyes sehen würden», sagte Latvala. «Wenn wir an Fahrer wie Sébastien Loeb denken, die zurückkommen, und wenn wir uns erinnern, als Marcus Grönholm in den Ruhestand ging, fühlen sich viele von ihnen wie hoppla, ich bin zu früh in den Ruhestand gegangen.»

Latvala, dessen letzter WRC-Auftritt bei der Rallye Schweden im vergangenen Jahr am Steuer eines privaten Toyota war, besteht darauf, dass sein Rücktritt vom Fahren in der Serie dauerhaft sein wird. «Ich glaube nicht, dass du, wenn du ein Teamchef bist, dann plötzlich zurückkommst, um zu fahren, das wäre eine ziemliche Geschichte», erklärte Latvala. «Aber mal sehen. Ich kenne Séb und er liebt das Fahren und ich liebe es auch zu fahren, aber ich fahre so viel und so lange und ich weiß, ob ich meine historischen Rallyes mit meinem alten Toyota machen kann, das ist genug für mich.»