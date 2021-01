F1-Vize Bottas: «Sie werden diese Rallye lieben»

Der neunmalige F1-Grand-Prix-Sieger Valtteri Bottas hat eine einfache Botschaft an die WRC-Fahrer vor der ersten Arctic Rally Finnland im nächsten Monat, die Ende Februar 2021 erstmals zur Weltmeisterschaft zählt.

Der 31-jährige Mercedes-AMG Petronas-Fahrer war kürzlich in Rovaniemi, Ort für die Arctic Rallye Finnland im nächsten Monat, um an der Arctic Rallye Lappland teilzunehmen. Er wurde zusammen dem ehemaligen Weltmeister-Beifahrer Timo Rautiainen in einem Citroën DS 3 WRC Sechster.

Vor der Veranstaltung sprach er über seine Hoffnungen für die bevorstehende Rallye sowie über seine Aufregung über die Nachricht, dass die WRC nördlich des Polarkreises bei einzigen reinen Winterrallye der Weltmeisterschaft gastieren würde, die auf einer ähnlichen Rallye stattfinden soll schneebedeckte Straßen wie denen, die bei der Arctic Rally Lappland benutzt wurden. Der Umzug nach Rovaniemi erfolgte nach der Absage der Rallye Schweden aufgrund von Covid-Problemen.

«Ich denke, es sind wirklich großartige Neuigkeiten. Natürlich gab es einige Gerüchte, dass es passieren könnte, aber jetzt ist es bestätigt und ich bin wirklich glücklich», schwärmte F1-Vizechampion Bottas. «Natürlich ist es eine gute Sache für Finnland und ich bin sicher, dass alle Jungs, die hier fahren, alle Teams, den Ort lieben werden. Die Prüfungen hier sind so fantastisch. Man muss sie sehen und fühlen, um tatsächlich zu erkennen, wie schön dieser Ort ist.»

Die Arctic Rallye Finnland findet vom 26. bis 28. Februar statt.