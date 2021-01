Jari-Matti Latvala: Perfekter Einstand als Teamchef

Jari-Matti Latvala, mit 209 Einsätzen in der Rallye-Weltmeisterschaft Rekordstarter, gab bei der 89. Rallye Monte Carlo seinen Einstand als neuer Toyota-Teamchef, es war ein perfekter Einstand.

Für seine ersten Erfahrungen als Teammanager konnte sich Jari-Matti Latvala kaum etwas Besseres wünschen. Sein Team erzielte mit Sébastien Ogier und Elfyn Evans einen Doppelsieg, auch in der Power Stage. Kalle Rovanperä verpasste wegen eines Reifenschadens am Sonntag das reine Toyota-Podium und wurde Vierter. Takamoto Katsuta erreichte im vierten Yaris WRC den sechsten Rang. Somit kamen alle Toyota unter den besten Sechs ins Ziel.

Bei einer Pressekonferenz lobte der Finne die Leistung seiner Fahrer. «Ich war seit der Rallye Deutschland 2019 nicht mehr auf einer Rallye-Pressekonferenz und es ist ein ganz anderes Gefühl, als Teammanager hier zu sein. Aber ich habe das Wochenende genossen und ich muss sagen, dass es unglaublich ist, dieses Wochenende zu erleben und mein Team so stark zu sehen und die Fahrer, wie sie gefahren sind. Ich war wirklich beeindruckt von der Arbeitsweise des gesamten Teams: Seb, Elfyn, Kalle und Taka, alle hatten einen guten Speed. Wir haben gesehen, dass Seb Prüfungen meisterte, die zu seinem Sieg beitrugen. Elfyn hatte ein sehr konstantes Rennen ohne Fehler und Kalle sah gut aus für einen dritten Platz, aber er hatte einen platten Reifen. Dieses Ergebnis ist gut für den Saisonstart und es ist gut, Taka als Sechsten zu sehen und die Saison so zu beginnen. Wenn man vier Toyotas in den Top 6 hat, kann man nicht mehr verlangen.»

Eine andere Sichtweise

Latvala wird in seinem neuen Job umdenken müssen. «Als Fahrer weiß man, dass man das Ergebnis selbst beeinflussen kann. Wenn man als Teammanager das alles von außen sieht, kann man dies nicht beeinflussen und man muss sich sehr auf die Fahrer selbst verlassen.»

Jari-Matti Latvala, der jüngste Fahrer, der eine WRC-Runde gewonnen hat, glaubt, dass er in dieser Saison seinen Rekord an Fahrer Kalle Rovanperä verlieren könnte.

„«Ich habe bereits gesagt, dass ich denke, dass dies das Jahr ist, in dem mein Rekord gebrochen wird. Ich fange an zu sehen, dass Kalle ein so hohes Potenzial hat, dass er sehr bald seinen ersten Sieg erringen wird. Vielleicht wird er in drei oder vier Wochen gebrochen.»

Als Teil von Toyota Gazoo Racing glaubt Jari-Matti Latvala, dass seine Aufgabe hauptsächlich darin besteht, seinen Fahrern Ruhe zu verschaffen.

«Die Hauptsache, die ich selbst kenne, ist, dass es im Team am besten ist, wenn die Atmosphäre entspannt ist, wenn man keine Spannung spürt. Die Piloten fühlen sich entspannt und gehen mit einem Lächeln auf die Prüfung. Ich muss ihnen nicht sagen, dass sie dies oder das tun, aber ich muss sicherstellen, dass sie sich gut und entspannt fühlen, wenn sie auf die Bühne gehen», führte der einstige Toyota-Werkspilot weiter aus.

Auf die Frage nach der Rolle des Finnen zu seinem Team erkannte Sébastien Ogier die Qualitäten von Jari-Matti in dieser neuen Rolle.

«Die Ergebnisse sprechen für sich. Ich kenne Jari seit vielen Jahren und eines war immer sehr klar: Er ist sehr freundlich zu Menschen und diese Beziehung zu ihm ist einfach. Es ist noch zu früh in unserer Beziehung, um zu sehen, wie er in dieser neuen Rolle auftritt, aber ich bin sicher, dass es sehr gut funktionieren wird.»