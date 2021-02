Sébastien Ogier: «Ich möchte bei Toyota bleiben»

Nach seinem achten Rekordsieg bei der 89. Rallye Monte-Carlo denkt Sébastien Ogier offensichtlich über seine Zukunftspläne und Teilnahmen in anderen Disziplinen des Motorsports nach.

In einem Interview mit dem britischen Magazin Motorsport bekräftigte der Wahlschweizer Ogier sein Interesse an der World Endurance Championship (WEC/Sportwagen-Weltmeisterschaft), bei der sein derzeitiger Arbeitgeber Toyota seit vielen Jahren glänzt.

«Ich liebe Rennen und ich denke, es ist kein Geheimnis, dass ich daran interessiert bin, was Toyota in der WEC-Serie getan hat und tut. Ich würde gerne bei Toyota bleiben, vielleicht das Auto testen und sehen, was getan werden kann», erklärte der 50-malige Rallye-Gesamtsieger.

Im vergangenen Juli hat der siebenfache Weltmeister einen ersten Schritt in dieser Disziplin getan, indem er den Toyota TS050 direkt in Köln am Hauptsitz von Toyota Gazoo Racing Europe virtuell getestet hat. Wie Sébastien Loeb vor ihm, der 2006 mit einem schönen zweiten Platz im Ziel an den 24 Stunden von Le Mans teilnahm, hofft der in Gap gebürtige Ogier mit einem wettbewerbsfähigen Auto am Rennen in Le Mans teilnehmen zu können.

Neben diesem wachsenden Interesse an der WEC interessierte sich Sébastien Ogier auch für Extreme E und wurde im Juli 2019 sogar zum Botschafter dieser neuen Meisterschaft. Diese Disziplin wird in diesem Jahr ihr großes Debüt geben. Zwei ehemalige WRC-Weltmeister sind am Start: Carlos Sainz und Sébastien Loeb.

Ogier kritisiert: «Ich komme aus den Bergen, einem Ort, den ich liebe, und jedes Jahr sehe ich, dass es weniger Schnee gibt. Ich denke, wenn man etwas tun kann, soll man versuchen, einen besseren Weg zu finden, um die Auswirkungen zu begrenzen. Alle alternativen Energien sind interessant. Es ist eine Schande, dass Rallyes in dieser Hinsicht im Vergleich zu anderen Wettbewerben in der Automobilwelt etwas zurückliegen.»