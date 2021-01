Erfolgreiches Comeback von Pirelli in der WRC?

Nach zehn Jahren in der Rallye-Weltmeisterschaft wurde der französische Reifenkonzern Michelin als alleiniger Pneuausrüster von italienischen Konkurrenten Pirelli abgelöst.

Der Mailänder Reifenhersteller Pirelli, alleiniger Ausrüster in der Formel 1, gab bei der 89. Rallye Monte Carlo nach zehn Jahren sein Comeback als alleiniger Reifenlieferant der WRC-Teams in der Königsklasse. Terenzo Testoni, Manager für Rallye-Aktivitäten bei den Italienern, zog ein Fazit aus der Rallye Monte Carlo.

Testoni startet sein Fazit mit einer vorsichtigen Erklärung: «Bevor ich etwas sage, müssen wir uns daran erinnern, wann wir die Reifen für die Rallye Monte Carlo zum ersten Mal getestet haben. Es war März letzten Jahres. Wir waren bereit, den Test zu starten, dann kommt die Pandemie und wir konnten nichts mehr machen.»

Testoni fährt fort: «Im Juli konnten wir den Test erneut starten, aber es war verrückt, mitten im Sommer einen Monte-Reifen zu testen. Am Ende hatten wir drei Monate Zeit zum Testen - Juli, August, September. Im Oktober stellten wir die Reifen her und im November waren wir bereit, sie zu testen. Es war eine verrückte Zeit. Aber wir waren bereit für die erste Runde und ich freue mich sehr darüber. Letztes Jahr haben wir 20 Reifenpannen an Autos mit Allradantrieb gesehen. In diesem Jahr hatten wir 21. Ich denke, wir stimmen mit dem überein, was unser Vorgänger getan hat, und ich freue mich auch bei unserer ersten Veranstaltung darüber.»

Testoni fügte zur Grip-Balance hinzu: «Es ist schwierig, ein Gleichgewicht zu finden. Man kann nicht alles vom Reifen nehmen. Wir konzentrieren wir uns darauf, die Stollen im Reifen zu halten - das ist das Wichtigste. Wenn man auf einer trockenen Asphaltpiste einen guten Grip hat, aber die Spikes verlieren, was tut man, wenn man auf der nächsten Prüfung mit viel Eis kommt? Dann sieht man alt aus.»

Lob von Ogier

Testoni weiter: «Wir haben sehr, sehr hart gearbeitet, um den Kleber und den Prozess zu entwickeln, um die Spkies im Reifen zu halten, weil wir wissen, dass es die Spikes sind, die man am meisten braucht, wenn man auf Eis fährt. Ich habe nach der Veranstaltung mit Sébastien Ogier gesprochen und er sagte zu mir: ‚ Terenzo, wir mussten die beiden Ersatzreifen am Sonntag nicht mitnehmen. Wir haben sie genommen, weil wir dachten, wir würden die Spikes verlieren, aber wir haben nichts verloren.’ Ich bin sehr zufrieden mit diesem Saisonstart und wie wir unsere Arbeit gemacht haben, um hierher zu kommen.»