Adamo/Hyundai warnt vor Hybrid für Rally2-Autos

Andrea Adamo, Chef von Hyundai Motorsport, sagt, dass die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) vorsichtig sein muss, um nicht zu aggressiv zu sein, wenn versucht wird, Hybrid in die Kategorie Rally2 einzuführen.

Die FIA kündigte im vergangenen Oktober die Absicht an, Rally2-Autos in der WRC für 2023 mit Hybridsystemen homologieren zu lassen, ein Jahr nach der geplanten Einführung der Technologie in der Spitzenklasse. Weitere Einzelheiten werden im September erwartet, obwohl die FIA zugesagt hat, dass die Festlegung von Vorschriften «mit dem Ziel der Kostenkontrolle» sowie Leistungsunterschiede zwischen den «verschiedenen Standard-Hybridsystemen», die verwendet werden sollen, erörtert werden.

Adamo sagte, er habe nicht nur Vorbehalte gegen die an die Kundenteams weitergegebenen Kosten, sondern betonte auch, wie viel komplizierter Autos mit Hybridsystemen zu warten sein könnten.

«Ich glaube nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, dass die Rally2-Autos ehrlich gesagt Hybrid sein müssen, denn wir müssen uns daran erinnern, dass es sich um Kundenautos handelt», sagte Adamo gegenüber DirtFish. «Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir zu aggressiv werden. Alles muss gründlich analysiert und überprüft werden, ob wir wirklich kompliziertere Autos brauchen, um sie zu verkaufen, zu verwalten usw.»

Er führte weiter aus: «Diese Art von Autos muss von Teams betreut werden, damit sie diese Autos wöchentlich ausleihen können, weil die Kosten hoch sind und sie diese Autos zurückzahlen müssen. Brauchen wir Hybrid? Ich weiß es nicht. Wann? Ich weiß nicht, wir müssen auch die Investition der Hersteller verteidigen.»

Die in der WRC engagierten Hersteller haben bereits mit Verzögerungen bei ihren Hybridprogrammen zu kämpfen, und Hyundai wartet noch auf die Freigabe aus Südkorea, bevor es sich für 2022 verpflichtet.

Adamo hat die Umstellung auf Hybridantriebe routinemäßig in Frage gestellt, zuvor auch festgestellt, dass dies kein Erfolg wäre, wenn keine weiteren Hersteller versuchen würden, sich in der WRC zu verpflichten. Er befürchtet, dass die WRC versucht, Trends auf dem Automarkt zu folgen, die möglicherweise veraltet sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie eingeführt sind.

«Ich weiß nicht, ob ich Hybrid fahren soll, nur um ein Hybrid-Auto fahren zu müssen», fügte er hinzu. «Wir müssen uns sicher anpassen. Der richtige Ansatz für mich wäre, mich an das anzupassen, was wir auf der Basis der Alltagsautos finden können, da es sich um Serienautos handelt. So verwenden wir zum Beispiel einen Zweiliter-Motor, der aufgrund der Euro 7 (Anmerkung: Emissionsgesetze für Benzin- und Dieselautos) und der Beschränkungen, die 2025 gelten werden, möglicherweise nicht mehr auf dem Markt ist.»

Adamo weiter: «Wenn mir die Leute sagen, dass wir Hybrid fahren müssen, wollen wir sehen, welches das Gesamtbild ist, welche Serienautos wir in den nächsten drei oder vier Jahren haben werden. Wissen wir das? Ich sehe, dass wir mehr SUVs haben, solche Dinge, wir müssen die Serienautomotoren sehen, die wir einsetzen können oder die wir verwenden müssen, und Hybrid, was es bedeutet, Hybrid, E-Turbo? Ich weiß es nicht. Wir müssen eine tiefe Abstimmung darüber haben, bevor wir Hybrid nur Hybrid zuliebe sagen können.»