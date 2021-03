Rallye-Direktor Matton: «Kalender mit 12 Rallyes»

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der «WRC- und ERC-Auto-Pyramide» meldet sich der FIA-Rallye-Dierktor Yves Matton in einer öffentlichen Pressemitteilung über die aktuelle Situation zu Wort.

Zu Beginn der Saison konnte die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) dank der Neuaufnahme der Rallye Arctic Finnland ein interessantes Programm anbieten, das alle Beteiligte als echten Erfolg einstufen.

«Wir sind immer noch in einer sehr schwierigen Zeit, aber dank der Bemühungen und der Unterstützung vieler Menschen konnten wir verschiedene Meisterschaften starten. Es zeigt auch, dass wir in dieser schwierigen Zeit Gelegenheiten wie die Rallye Arctic Finnland schaffen konnten, eine völlig neue Veranstaltung auf neuem Gebiet für die WRC», so Matton. «Wir hatten jedes Jahr Probleme, bei der Rallye Schweden genügend Schnee zu haben, aber nach Lappland zu fahren bedeutete, dass wir die richtigen Bedingungen für ein Winterereignis hatten. Dank des Engagements aller Beteiligten konnten wir Großes erreichen.»

Angesichts der aktuellen Pandemie ist Yves Matton weiterhin davon überzeugt, dass die WRC im Gegensatz zum Vorjahr eine komplette Saison absolvieren kann.

«Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr einen Zeitplan für 12 Veranstaltungen in der WRC haben werden, da wir den Zeitplan so organisiert haben, dass einige freie Veranstaltungen stattfinden und Vorkehrungen getroffen wurden, um einen vollständigen Zeitplan durchführen zu können. Es wird nicht einfach, aber ich denke, der Impfstoff wird es den Fans Schritt für Schritt ermöglichen, wieder zu ihrem Sport zu kommen.»

Mit der «WRC- und ERC-Auto-Pyramide» wollten Yves Matton und sein Team alle Kategorien kürzlich homologierter Autos vereinfachen und klarstellen. In einer offiziellen Broschüre beschreibt die FIA die betreffenden Modelle, die für die in dieser Pyramide genannten Kategorien verfügbar sind.

«Dies ist der letzte Schritt in einem Prozess, der vor zwei Jahren mit der Schaffung der «WRC- und ERC-Auto-Pyramide» begann. Einige Kategorien begannen zu verschwinden, wie zum Beispiel Gruppe N, einige Kategorien waren auf dem gleichen Niveau, wie die alten Kategorien R2 und R3, und jetzt steht Rally3 an. Ab 2022 gibt es eine Route von der niedrigsten zur höchsten Ebene, die leicht zu verstehen ist», führte Matton weiter aus. «Es wird auch jeder Meisterschaft ermöglichen, ihre eigene Persönlichkeit zu haben. Mit einem Rally2-Auto kann man in der ERC gewinnen, aber mit demselben Auto kann derselbe Fahrer in FIA WRC2 fahren, versuchen, die Meisterschaft zu gewinnen und sich in Zukunft als professioneller Fahrer weiterzuentwickeln. Jede Meisterschaft hat die gleichen Namen für die Fahrzeuggruppen und -kategorien, um die Dinge für alle viel offensichtlicher und verständlicher zu machen. Das war vorher nicht möglich, aber jetzt sind wir in der letzten Phase dieses Prozesses.»

Ab der nächsten Saison wird der JWRC für den Allradantrieb reserviert sein, eine radikale Veränderung für diese Kategorie und unweigerlich eine Abkehr vom Zweiradantrieb in der Rallye-Weltmeisterschaft. Für Yves Matton wird der Zweiradantrieb jedoch die Möglichkeit haben, sich im ERC stärker darzustellen.

«Wie man der ’WRC- und ERC-Auto-Pyramide’ entnehmen kann, werden wir im Rahmen der WRC keine bestimmte Kategorie für Autos mit Zweiradantrieb haben, obwohl sie an allen Rallyes teilnehmen können. Bei einer Meisterschaft, die hauptsächlich auf Schotter basiert, und bei den neuen Rally1-Fahrzeugen wird es für diese Fahrzeugtypen schwierig sein, ständig an denselben Veranstaltungen teilzunehmen. Aber in der Europameisterschaft, wo es mehr Asphaltprüfungen und zugänglichere Kategorien für Rally5- oder Rally4-Autos gibt, ist diese Meisterschaft perfekt für diese Autos und macht wirklich Sinn. Wir denken, dass die beiden Meisterschaften genauso stark sein sollten.»