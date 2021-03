Rallye Kroatien bietet große Asphaltvielfalt

Eine Asphaltprüfung am Meer 2020

Die Rallye Kroatien gibt als erste Asphaltrallye des Jahres ihren Einstand in der Weltmeisterschaft (WRC), die Teilnehmer erwartet um Zagreb eine vielfältige Mischung an verschiedenen Asphaltbelägen.

In etwas weniger als einem Monat werden die WRC-Teilnehmer die Rallye Kroatien erleben, eine Veranstaltung, die verspricht, sehr selektiv zu sein, insbesondere mit einer Vielzahl von Belagsveränderungen und damit Grip. Während die letzte echte Asphalt-Rallye im August 2019 in Deutschland stattfand, müssen sich die Fahrer auch mit Pirelli-Reifen weiterentwickeln, die unter solchen Bedingungen nie eingesetzt wurden.

Für Daniel Saskin, Präsident der Organisation der Rallye Kroatien, werden die Besatzungen ein ganz besonderes Terrain entdecken: «Die Teams können eine Mischung aus schnellen Straßen und sehr technischen Straßen mit vielen Kurven erwarten. Es wird bis zu sechs verschiedene Asphaltsorten geben, daher wird dies eine große Herausforderung sein. Es wird eine Herausforderung für die Reifen und auch für die Crews sein, das richtige Setup für ihre Autos zu finden. Die Rallye wird anders sein als jedes andere Ereignis in der Rallye-Weltmeisterschaft. Es hat Teile wie Korsika, einige wie Deutschland und andere wie die Rallye Monza, aber insgesamt ist es absolut einzigartig.»

Daniel Saskin erwartet mit einer solchen Vielfalt an Oberflächen eine besonders knifflige Reifenrallye. «Auf diesen Straßen, auf denen es blanke Asphaltabschnitte gibt, ändert sich der Grip ständig. Aus diesen Gründen bin ich sicher, dass Pirelli mit seinen Reifen eine große Herausforderung haben wird, zumal dies die erste für ihre neuen Asphaltmischungen sein wird. Wir sind überzeugt, dass es eine schwierige Rallye werden wird. Daher kann das Ergebnis unerwartet sein. Es wird überhaupt nicht einfach sein.»

Der Präsident der Organisation der Rallye Kroatien hofft immer noch, dass Zuschauer zu seiner Veranstaltung zugelassen werden können, erstmals wieder seit der Rallye Estland 2020.

Saskin hierzu: «Solange sie Abstand halten und Masken tragen, gibt es für die Zuschauer kein Problem. Wir haben ein spezielles COVID-Programm, an das wir uns halten müssen. Wir wollen nicht, dass Menschen krank werden. Wir müssen vorsichtig sein, aber einige Zuschauer werden erlaubt sein. In ein oder zwei Wochen sind wir zuversichtlich, dass die Zahl der COVID-Fälle wieder sinken wird, und mit steigenden Temperaturen sind wir zuversichtlich, dass die Situation in Ordnung sein wird, nicht normal, aber normal genug, um Zuschauer zu haben.»