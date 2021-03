Champion Ogier spürt keinen Meisterschaftsstress

Der siebenfache Champion Sébastien Ogier gibt sich trotz des schlechten Ergebnisses bei der Rallye Arctic in Lappland und des Verlustes der Führung in der Weltmeisterschaft weiter ganz entspannt.

Der Titelverteidiger und Auftaktsieger Sébastien Ogier sagte, er verliere keinen Schlaf, weil er das Titelrennen nach zwei Runden der Meisterschaft nicht mehr anführt. Der Toyota-Star startete perfekt in die Saison und holte 30 Punkte mit einer beeindruckenden Fahrt bei der Rallye Monte-Carlo. Sein Vorteil ging jedoch verloren, als er letzten Monat am zweiten Tag der Rallye Arctic Finnland mehr als 20 Minuten in einer Schneebank landete, aber nur einen Bonuspunkt in der Power Stage rettete. Er rutschte hinter seinem erstmals in der WM führenden Teamkollegen Kalle Rovanperä (39 Punkte) und dem Hyundai-Piloten Thierry Neuville (35) mit 31 Zählern auf den dritten Tabellenrang ab.

Mitten in der Saison, die mit einer Handvoll Schotterrallyes beladen ist, gibt sich Ogier in Bezug auf die gesamte Situation, vielleicht auch seine letzte Saison, entspannt. «Die Saison ist lang», sagte Ogier, «und angesichts dieser vorgeschriebenen Startreihenfolge und vieler bevorstehender Schotterrallyes macht es keinen Sinn, die Meisterschaft jetzt anzuführen.»

Die Kroatien-Rallye im nächsten Monat ist die erste Asphaltrunde, aber nach der Veranstaltung in Zagreb folgen die Herausforderungen auf Schotter in Portugal, Italien und Kenia schnell hintereinander. Das erste Fahrzeug auf der Straße, zumindest bei der Rallye Portugal und auf der Insel Sardinien, ist oft ein Nachteil, da der Tabellenführer den losen Kies beiseite fegen muss, um eine schnellere und sauberere Linie für die Hintermänner zu schaffen.

Ogier fuhr fort: «Die Rallye Arctic war etwas enttäuschend. Wir sind in Schweden ein Handikap gewohnt, aber in Finnland hatte ich gehofft, bessere Bedingungen zu haben. Wir sind am ersten Tag Risiken eingegangen und waren trotz dieser Risiken Sechster. Ich bereue nichts, ich habe es versucht und alles gegeben. Jetzt freue ich mich auf Kroatien. Es geht zurück zu einer normaleren Rallye, was gut ist. Ich genieße jeden Kilometer, den ich im Toyota fahre. Es macht wirklich Spaß, in diesem Auto zu sitzen, und Kroatien wird mit etwas Neuem für alle gut sein.»