M-Sport Ford bestätigt Einsatz von Hybridfahrzeugen

M-Sport Ford hat bestätigt, gemäß den neuen Vorschriften in der Rallye-Weltmeisterschaft ab der nächsten Saison Fahrzeuge mit der neuen Hybridtechnik einzusetzen.

Dieses neue Engagement stärkt die Beziehung von M-Sport zum umweltfreundlichen Firmensiegel «Blue Oval», eine Partnerschaft, die über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg beachtliche Erfolge erzielt hat. M-Sport hat seit der engeren Zusammenarbeit mit Ford sieben FIA-Rallye-Weltmeisterschaften, 61 Siege, 262 Podestplätze und mehr als 1500 Bestzeiten erzielt. Damit ist M-Sport Ford eine der erfolgreichsten Partnerschaften des Sports mit einem ununterbrochenen Rekord von 258 Punkten in Folge.

Die Einführung der Hybridtechnologie in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft signalisiert eine wegweisende Entwicklung auf höchstem Niveau des Sports. M-Sport Ford ist weiterhin bestrebt, mit dieser neuen Rallye-Technologie Spitzenergebnisse zu erzielen. Das Engagement sichert auch die Fortsetzung von M-Sport im Rallyesport, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung des technischen Fachwissens in der Zentrale in Dovenby Hall des Teams.

In Übereinstimmung mit Fords globaler Strategie zur Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft setzt sich die härteste Meisterschaft der Welt für Serienautos nun voll und ganz für die Einführung umweltfreundlicherer Technologien ein. M-Sport Ford bemüht sich voll und ganz für die Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft ein.

Malcolm Wilson OBE, Geschäftsführer von M-Sport, sagte: «Für unseren Sport war es immer wichtig, mit der Zeit zu gehen, und dieses Engagement für Hybridtechnologie bringt die Zukunft der Rallye mit Fords globalem Engagement für eine nachhaltigere Zukunft in Einklang. Als härteste Meisterschaft für Serienautos bietet die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft die perfekte Plattform, um die neueste Straßenfahrzeugtechnologie zu testen, zu entwickeln und zu fördern. Diese Entwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil der Relevanz und Fortsetzung unseres Sports.»

Wilson weiter: «Es war auch ein wesentlicher Bestandteil der Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft mit Ford und sichert die unmittelbare Zukunft von M-Sport bei der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir einige fantastische Leistungen erbracht und einige der erfolgreichsten Autos und Fahrer der Meisterschaft entwickelt. In enger Zusammenarbeit mit Ford Performance ist es unsere Absicht, diesen Erfolg im Jahr 2022 fortzusetzen, und die Fortschritte bei unserem neuesten Herausforderer werden mit Tests sowohl hier in Großbritannien als auch in Amerika fortgesetzt. Es ist noch ein langer Weg, aber wir sind entschlossen, einen weiteren Rallyesieger zu liefern, wenn sich die Welt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft bewegt.»