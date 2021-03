M-Sport mit Evolutionsmotor in Kroatien

M-Sport muss sich auch 2021 in Rallye-Weltmeisterschaft hinter Toyota und Hyundai anstellen und hofft aber, mit einem Evolutionsmotor in Kroatien einen Teil seines Defizits ausgleichen zu können.

Diese Entwicklung der Evolution wurde bereits in der vergangenen Saison in Angriff genommen und war ursprünglich für die Rallye Argentinien geplant. Die mit COVID-19 verbundene Gesundheitskrise hat jedoch die Pläne des britischen Teams durcheinander gebracht.

Teameigner Malcolm Wilson erklärte: «Das ist eine gute Evolution für den Motor. Die Arbeiten konzentrierten sich hauptsächlich auf das Kraftstoffeinspritzsystem und den Zylinderkopf. Es gibt mehr PS, besonders bei höheren Drehzahlen, aber ich werde definitiv nicht anfangen, über Zahlen zu sprechen. Ich kann aber sagen, die Fahrer sind sehr glücklich.»

Vor dem Wettbewerbsdebüt im nächsten Monat konnte diese Evolution zu Beginn des Jahres von einigen Fahrern während der Vorbereitungen für die Rallye Monte-Carlo und die Arktis-Rallye getestet werden.

Teemu Suninen, der bei diesen Tests anwesend war, meinte hierzu: «Es fühlt sich gut an, man kann den Unterschied mit der Kraft spüren. Es war gut, das zum Training zu haben, aber es wird aber erst wirklich gut sein, dies auch bei der Rallye einzusetzen.»

Trotz dieser großen Änderung zu Beginn der Saison beabsichtigen M-Sport und Malcolm Wilson, noch vor Jahresende weitere Änderungen vorzunehmen, wenn dieser Motor in derselben Konfiguration 2022 zum Einsatz kommen soll.

Wilson verspricht: «Es kommt noch mehr. Die Frist für die Homologation endet im Juli. Ja, es gibt noch viel zu tun an diesem Motor. Es gibt noch erhebliche interne Arbeiten. Ich würde sagen, was wir jetzt haben, ist die Hälfte der Arbeit, die wir für den Rest der Saison und den Einstieg in die Rally1-Ära für unseren Basismotor geplant haben.»